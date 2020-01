Rocío Flores felicita el cumpleaños a su novio con un romántico mensaje en Instagram

Desde que decidiese ser la defensora de Antonio David Flores en el plató deGran Hermano VIP mientras este concursaba, Rocío Flores está en boca de todos. La joven ha sido clave para reabrir la externa guerra entre sus padres y, aunque esta siempre ha estado a favor de su progenitor, también ha querido defender a su madre frente las acusaciones de Kiko Jiménez o Sofía Suescun. Además, debido a su alta popularidad, es uno de los nombres que se barajan para la nueva edición de Supervivientes. Y, la verdad, no es de extrañar: en pocos meses ha demostrado ser una luchadora.

Lo que hasta ahora no había mostrado demasiado es su cara más romántica, pero con la llegada del 24 cumpleaños de su novio Manuel le ha sido inevitable. Rocío ha dedicado unas tiernas palabras al joven con el que ya lleva tres años y que, en pocas horas, han logrado casi 12.000 likes y numerosos comentarios de felicitación.

"Felicidades, mi vida, por tu 24 cumpleaños, pero sobre todo por ser una persona 10, por tener un corazón que no te cabe en el pecho y por quererme como lo haces", ha comenzado su tierna felicitación Rocío Flores, quien suele ser bastante discreta en lo que a su vida personal se refiere –incluso para hablar de la relación que tiene con su también famosa madre Rocío Carrasco–. "Ojalá viéndote cumplir años toda la vida, siempre de tu mano. Te amo tesoro", ha acabado su mensaje.

Una respuesta a la altura

La respuesta del joven no se ha hecho esperar y, públicamente, ha querido ser tan romántico con Rocío como ella lo ha sido con él. "Gracias, mi niña, todo te lo debo a ti. Es un orgullo quererte y no hay nada que me haga más feliz que el tenerte. Siempre de tu mano. Te amo, mi vida", han sido las palabras que ha elegido Manuel para agradecer el gesto de Rocío.