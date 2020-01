March se muestra consciente del "malestar" y apuesta por acordar los remanentes presupuestarios con los centros

El conseller ha convocado a los representantes de las asociaciones de directores de primaria, secundaria y adultos el próximo miércoles para tratar este asunto, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

Con esta reunión March quiere aclarar las dudas de los directores y establecer una vía consensuada con los centros para reducir los remanentes. También se reunirá con las asociaciones de padres y madres.

"Somos conscientes de que hay malestar entre los centros educativos", ha apuntado el conseller después de la reunión de la Mesa Sectorial de Educación.

El conseller ha insistido en que "no se ha tocado ningún remanente de ningún centro", y que lo que se ha hecho es modificar las aportaciones para 2020. Así, según ha indicado, hay 165 centros que no han visto modificada su aportación de 2020 "ya que tenían remanentes adecuados", es decir, como máximo el 110 por ciento de su asignación anual como sobrante.

El resto, que tienen más de este porcentaje como remanentes, son 215 centros que han tenido algún tipo de modificación a la aportación que les corresponde este año.

Así, March ha defendido que "no es verdad que los centros no puedan asumir los gastos que les corresponden como la calefacción", y ha remarcado que "pero no es sostenible presupuestariamente que haya centros con mucho remanente y que éste se vaya incrementado año tras año".

March ha reconocido la necesidad "de acordar con los centros qué remanentes se deben tener". "Queremos pactar unas reglas del juego y que este dinero se utilice para mejorar las infraestructuras y servicios de los centros", ha incidido.

Cabe recordar que la Ley de presupuestos de la Comunidad para 2020 ha incorporado una modificación por la cual el importe de los remanentes de los colegios de los años anteriores -que asciende a 20 millones en total- se tiene que incorporar, si se tercia, al ejercicio corriente y, por ello, la asignación designada podría reducirse. Según el Govern, los centros que se ven afectados por el límite máximo (66%) son, en mayoría, centros que acumulan un remanente que duplica o incluso triplica la asignación que recibieron en 2019.

En total, una vez hechos estos cálculos, en 2020 se destinan 8,7 millones de euros al funcionamiento de los centros.