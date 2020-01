PSOE: "Bernabé (PP) dedicó más tiempo a sacar la Policía contra los vecinos del soterramiento que en invertir"

Soto ha contestado de esta forma a Bernabé, que este viernes ha criticado que las líneas de trenes de cercanías y regionales en la Comunidad de Murcia no experimentarán mejoras hasta que haya vías electrificadas con la llegada del AVE, "que estaba previsto que llegara provisionalmente en superficie en el año 2018 mientras se ejecutaba el soterramiento".

En este sentido, el diputado socialista ha lamentado que el PP "tiene verdaderos problemas de fondo; primero, porque no han sabido reconocer sus cinco derrotas electorales durante el año 2019, y ahora están demostrando, una vez que tenemos ya presidente en el Gobierno de España, que no saben adaptarse y que no saben ejercer su responsabilidad como partido de la oposición".

"Hay que recordarles que cuando ellos gobernaban en España invirtieron cero euros en materia ferroviaria en la Región de Murcia en materia de infraestructuras", ha criticado Soto.

En este sentido, ha defendido que "no ha habido ningún gobierno en España que haya invertido tanto en tan poco tiempo como lo ha hecho el Gobierno del PSOE", que ha destinado "1.000 millones de euros desde que llegamos al Gobierno en 2018".

"Y miren, de cada cien euros invertidos en materia de infraestructuras en la Región, 90 euros han sido por parte del Gobierno central; siete euros solo por parte de la Comunidad de Murcia; y el resto por parte de los ayuntamientos", ha aseverado.

A este respecto, ha exigido al PP "que salga de esa estrategia de la crispación, del insulto, de la mentira, y se instale en la estrategia constructiva y moderada para que este país siga avanzando y la Región de Murcia siga modernizándose como es la intención que tiene el PSOE, que es la de mejorar la vida a todos los que habitan en esta Región".