Estos son los vicepresidentes y ministros del nuevo Gobierno de Sánchez e Iglesias

Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Médico de familia de profesión, María Luisa Carcedo ha estado menos de catorce meses al frente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, pero ha sacado adelante numerosos proyectos, desde un plan contra la pseudociencia hasta las terapias avanzadas contra el cáncer. Carcedo no ha podido ver cómo el acceso a la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares se concretaba en una ley al quedar paralizada su tramitación parlamentaria por el adelanto electoral, aunque, como ha repetido en numerosas ocasiones, la sanidad universal está garantizada con un real decreto del Gobierno aprobado en septiembre de 2018 que estaba llamado a ser transitorio. Una norma que, sin embargo, no derogó toda la reforma sanitaria del PP en la que se introdujeron nuevos copagos farmacéuticos en función de la renta, que Carcedo quería eliminar para los colectivos mas vulnerables. Tampoco pudo poner en práctica esta medida al estar ligada a los Presupuestos Generales del Estado, que no se aprobaron.