Pilar Rubio se enfrenta a su primer reto de 2020 en 'El hormiguero' y lo resuelve de forma mágica

Año nuevo y nuevo reto al que se enfrentó Pilar Rubio este jueves en El hormiguero. En esta ocasión, la colaboradora realizó un truco de magia que dejó a Pablo Motos, al público y a los invitados del día, José Mota y Carlos Iglesias, sin palabras.

"Después de cinco años haciendo esta sección, voy a enfrentarme a un reto que no he hecho nunca, no me he atrevido, y es hacer magia", comentó Rubio. Motos añadió que "siempre habías dicho que no" lo iba a hacer. A lo que la madrileña le contestó: "Es que me daba mucho respeto".

La mujer de Sergio Ramos señaló que "lo voy a hacer con mucho respeto a todos los magos profesionales, pero es una sección de retos y me toca". Y continuó diciendo que "me toca ser maga por un día, lo que pasa es que no tengo un nombre artístico".

Entonces el presentador 'la bautizó' artísticamente como "Pilar Cadabra", nombre que le encantó a Rubio, que explicó que el truco consistía en ordenar por colores los 6 y 9 de la baraja de póker que tenía.

Al final consiguió hacer el truco, he incluso ordenó el resto de la baraja que se había quedado en un lado de la mesa, logrando arrancar los aplausos de todo el plató, de Motos y de los invitados.