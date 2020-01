Las oposiciones docentes comenzarán el 18 de junio y no el 17 como estaba previsto

Así lo ha comunicado Educación a los sindicatos en la Mesa Sectorial celebrada este jueves, en la que ha continuado la negociación de la convocatoria de oposiciones de Secundaria y Otros Cuerpos y también la de los cuerpos de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Según ha informado el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) en un comunicado, también se les ha informado de que la semana que viene se les proporcionarán los anexos con las características de las pruebas prácticas y se comenzarán a negociar el jueves 16 de enero.

La Mesa Sectorial de este jueves es la continuación de la que se celebró el 20 de diciembre, en la que STEPV hizo sus aportaciones al borrador presentado por Educación. Hoy ha sido el turno del resto de organizaciones sindicales.

Además, al final de las intervenciones la Conselleria ha contestado a algunas de las preguntas planteadas por los sindicatos en estas sesiones. Según STEPV, Educación "es reticente a modificar sustancialmente la convocatoria respecto al año pasado para evitar que los aspirantes que ya se han presentado en 2019 tengan un escenario diferente en 2020".

No obstante, ha continuado el sindicato, "sí estudiarán cómo mejorar en todo lo que se pueda la gestión de las oposiciones en aspectos referentes a la reducción del número de aspirantes por tribunal, mejorar las condiciones de las personas con diversidad funcional, aportar la máxima información posible en la web (aunque han puesto de relieve que no tienen el sistema preparado para subir los avisos de las actuaciones de cada tribunal aún), formación de los tribunales, publicación de los criterios de evaluación con más antelación, etc".

Respecto a la convocatoria de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, STEPV ha pedido que se mantengan los mismos requisitos de titulación para la tutela de investigaciones que en la convocatoria de 2019, ya que en este borrador había desaparecido el DEA y se había modificado el tipo de máster, acotándolo a las enseñanzas artísticas. La Conselleria ha aceptado esta enmienda.

Otras demandas del sindicato han ido en la línea de que las características de las guías docentes se ajusten a las que se usan en los centros artísticos superiores, que las pruebas prácticas se puedan registrar en vídeo en las especialidades que no dejan ninguna constancia escrita por parte de los aspirantes y que se ajusten a la realidad del aula.

En el turno abierto de preguntas, STEPV ha preguntado sobre la publicación de la convocatoria de inspección, a lo que Educación ha respondido que lo más seguro es que se publique el lunes que viene. Sobre el baremo del proceso de cátedras, querían haberlo publicado antes de Navidad pero aún les faltan dos especialidades por acabar, por lo que esperan publicarlo a lo largo de este mes de enero.

El sindicato ha pedido la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Profesorado Interino y se le ha comunicado que se convocará cuando acabe la negociación de las oposiciones. STEPV se ha quejado de que en algunas especialidades se está contratando a profesorado especialista cuando existe una bolsa de trabajo y que se debe corregir.

Por último, respecto al procedimiento de habilitaciones para el profesorado interino del Cuerpo de Maestros, Educación ha comunicado que están trabajando para abrir el procedimiento lo antes posible.