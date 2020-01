El alcalde de Valdepeñas valora la instalación de nuevas empresas y proyectos en un "buen año" para la localidad

"Valdepeñas, en el ranking de la provincia, va como una moto. Tenemos consolidado un nivel de infraestructuras espectacular y estamos a la cabeza de la administración digital, pondremos en marcha la smartcity y saldrá otro proyecto espectacular de turismo con Renfe, para que todos los fines de semana tengamos a unas 120 personas visitándonos así que creo que va a ser un muy buen año", ha manifestado.

El alcalde también se ha pronunciado sobre la posible instalación de una importante empresa de fabricación de naves no tripuladas en la localidad señalando que "es bueno que Valdepeñas tenga una empresa de ese tipo".

"De todas maneras, de Castilla-La Mancha el único pueblo que está referenciado por I+D+i es Valdepeñas, gracias a Tecnobit", ha indicado, aunque se ha mostrado prudente manifestando que "si a Tecnobit se le suma una empresa de estas sería la leche. Pero cada cosa a su tiempo".

Otro de los proyectos destacados que se iniciará este año será el cubrimiento del tramo del canal de la Veguilla comprendido entre las calles Seis de Junio y Norte.

El alcalde ha apuntado que ha habido un retraso en su ejecución debido a una baja temeraria de la empresa que ya ha quedado solucionada. Los trabajos ya han comenzado con la labor de los topógrafos, pero "las obras gordas empezarán dentro de cuatro o cinco meses, hay que derribar los muros laterales para generar una cimentación más baja, para rebajar la cota del canal en unos 80 centímetros para que no se pierda la capacidad del cauce", ha precisado.

Las obras se ejecutarán por tramos para evitar problemas de tráfico para el que se prevé un itinerario alternativo señalizado, que incluirá la doble dirección de la calle Cristo.

PLAN DE TORMENTAS

Sobre las tormentas, Martín ha afirmado que el Gobierno municipal no prevé continuar cubriendo nuevos tramos del canal por seguridad y no se descarta, debido al cambio climático, la construcción de una represa para contener al agua antes de que llegue a la localidad, para que permita evacuar de manera controlada.

Por ello, ha añadido que el Gobierno "va a continuar con el Plan de Tormentas hasta el Cersyra, donde en la parte de la zona verde del Cersyra irá una balsa de contención. Es decir, todas las aguas que recogen ese punto de Valdepeñas desde la cara norte de El Peral al Nuevo Valdepeñas, la zona nueva tiene colectores pero la antigua tiene sus carencias, y así la redirigimos hasta el Jabalón".

Un proyecto que se irá desarrollando de manera progresiva que se suma al ya construido colector en el parking del Hospital General de Valdepeñas, que ha sido conectado al colector subterráneo de la calle Ciudad Real lo que evitará que se repitan imágenes de inundaciones en los aparcamientos del centro sanitario.

Durante el desayuno el alcalde ha abordado otros temas de actualidad con los periodistas, como la eliminación de la venta de billetes en las taquillas de la Estación de Renfe.

VENTA DE BILLETES DE RENFE

Martí ha señalado que "afecta no solo a Valdepeñas sino a muchas estaciones de España y solo nos queda la resignación y la compra a través de Internet", aunque desde el Consistorio ya se ha remitido a Renfe la disconformidad con esta decisión.

El regidor ha adelantado que desde el ayuntamiento se está estudiando la posibilidad de solicitar a Renfe la cesión de las instalaciones de la estación para, al menos, ofrecer a los viajeros un lugar donde poder realizar la espera en un espacio acondicionado.

En cuanto a las críticas de la oposición por no convocar, como en años anteriores, la sesión plenaria del mes de enero, el regidor municipal apuntaba que "convocar un pleno para aprobar el acta pasada, con ruegos y preguntas, cuando al Ayuntamiento cada vez que convoca un pleno le cuesta 6.000 euros, no estoy por gastar 6.000 euros por hacer el payaso". "Otra cosa es que quien hoy se queja de que no he convocado va a tener 300 euros menos en su bolsillo", ha puntualizado.

Por último, en cuanto a su continuidad como alcalde de Valdepeñas una vez concluya la legislatura actual, Martín ha señalado que va a estar "siempre" a disposición de su partido. "Pero muy posiblemente esta sea mi última legislatura", ha reiterado.

"El planteamiento es ¿hoy usted está pensando en repetir? No ¿Va a repetir? No lo sé. Lo digo para no parecer hipócrita", ha señalado, añadiendo que "ha sido un ciclo muy bueno y con todo lo que está planificado con proyectos que están en marcha, con mi persona o sin ella, van a seguir en marcha".