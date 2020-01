Teresa Campos da carpetazo a Edmundo y pide que le encuentren un novio, pero Terelu cree que "no escarmienta"

Una mancha de mora con otra se quita. Ese dicho popular parece que quiere aplicárselo a sí misma María Teresa Campos. La presentadora, que está siendo noticias los últimos días por su abrupta ruptura con Edmundo Arrocet, reapareció este miércoles para echar más leña al fuego.

Lo hizo en Sálvame, que la cazó de compras con una amiga en un centro comercial cercano a su casa.

"No me atosiguéis. Estoy harta, que me dejéis tranquila ya de una vez", le dijo la malagueña al reportero del programa de Telecinco.

Poco después, ella misma pidió perdón y argumentó que se siente superada por la presión tras su ruptura con el humorista. "Quiero dar las gracias a todos y que comprendáis que estoy muy agobiada. Ahora voy a acompañar a mi amiga al médico", sentenciaba más animada que momentos antes.

Fue entonces cuando comentó que ha pasado página. "No pienso llorar más, ya no lloro más. La ruptura más real no puede ser, pero sí que se tiene que llevar sus cosas". Preguntaba por el cariño que dice procesarle Edmundo, comentó: "Yo también le quiero, pero no he sido yo la que se ha ido".

Así, está abierta nuevamente al amor: "Si encontráis un novio nuevo, me lo mandáis", bromeó.

Algo que a Terelu no le acaba de convencer. La hija de la mediática presentadora aseguró: "La madre que la parió, no escarmienta, con lo bien que se está sola, digo yo. Ella es muy vacilona".