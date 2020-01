PSPV insiste en "contradicciones" del gerente de la EMT y la oposición critica que eluda su responsabilidad

Así lo ha indicado la presidenta de dicha comisión y representante del PSPV, Elisa Valía, que ha considerado que la declaración de Garcia "no ha aportado mucho respecto a su primera comparecencia" y ha detallado que "se le han explicado las contradicciones con las versiones de los trabajadores". Ha destacado entre ellas las que se refieren a "tareas concretas de conciliación" bancaria y ha expuesto que mientras los directivos dicen que cuando las personas que las tienen asignadas están de vacaciones o de permiso las cubren otras, los empleados que las desempeñan dicen que no.

Valía ha señalado que muestra de esta última versión es que cuando se produjo el fraude, en un periodo en el que entre otros estaba de vacaciones el gerente y de baja la jefa de Gestión, durante "veinte días nadie se dio cuenta de que faltaba dinero". "Mucha gente no estaría mirando" las cuentas, ha censurado.

La concejala ha declarado que en consecuencia y teniendo en cuenta que en la EMT "no hay ningún documento oficial para ver quién tiene cada función y quién es el responsable", se debe hacer "un acto de fe" para determinar qué versión es la correcta. "Cuando dos personas dicen cosas contrarias es un acto de fe, cada uno tendrá que creer la versión que crea más solvente".

Asimismo, la presidenta ha insistido en la falta de procedimientos oficiales para actuar en el área de gestión y de administración de la EMT. "Nos han enseñado procedimientos escritos a mano que para nosotros no constituyen ningún documento válido", ha dicho, a la vez que ha apuntado que "las contradicciones se mantienen".

Por su lado, Compromís ha asegurado que el gerente "ha dejado claro que no ha habido contradicciones" en sus declaraciones en el juzgado y en la comisión y ha resaltado que "se ha reafirmado que hay procedimientos y que son conocidos por los trabajadores", según han indicado fuentes de este grupo a Europa Press. Asimismo, la coalición ha destacado que García Alemany "ha vuelto a aclarar las fórmulas de pago en la EMT desde 2018, mediante banca electrónica y con claves de firma que sólo tenían él y la directora de Gestión".

En cuanto al fraude, Compromís ha señalado que el gerente "ha explicado que tanto la directora de Administración como trabajadores de la entidad bancaria se saltaron todos los procedimientos" y que ha dicho que la empleada despedida "en ningún caso podía autorizar pagos ante entidades bancarias". Igualmente, han subrayado que este directivo, como Rayón, ha aseverado que la conciliación bancaria es "una labor diaria" y que ha explicado que si la encargada de hacerla no estaba, la despedida era "la encargada de distribuir ese trabajo o, en su defecto, de asumirlo".

"EXCUSA"

Por su parte, el concejal del PP Carlos Mundina, ha afirmado que tanto el gerente de la EMT como su jefa de Gestión "tienen responsabilidad directa en lo que ha ocurrido" respecto al fraude y ha rechazado que se plantee solo "como excusa" de lo sucedido "el despido de la extrabajadora -ha destacado, como ha hecho también Cs, que fue decisión del presidente de la empresa y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi-" y hasta ese momento responsable de Administración.

Mundina ha reiterado también que tras la declaración de Josep Enric García "se ha confirmado que no existían ni procedimientos, ni protocolos de tesorería y de control de pagos" y ha coincidido con Valía en apuntar que cuando la encargada de hacer la conciliación bancaria no estaba esas tareas "no las hacía nadie". Ha acusado al gerente de mentir y ha extendido las responsabilidades a Grezzi, por lo que ha pedido que deje de dirigir la EMT.

El representante del Cs, Narciso Estellés, ha criticado que en su segunda comparecencia, el gerente de la EMT se haya "vaciado de responsabilidades" en cuanto al fraude y al funcionamiento de la compañía, ha censurado que se "sigue culpando" a la empleada despedida "de todos los males", y ha reiterado que "se ha verificado" que no hay procedimientos oficiales sino documentos "a boli y con tachones".

Por su parte, el representante de Vox, el concejal Vicente Montañez, ha considerado que la comparecencia de Josep Enric García ha sido el "fiel reflejo de un gerente de una empresa nefastamente gestionada".

"No asume ningún tipo de responsabilidad en todo esto, la responsabilidad recae, según el gerente, sobre la empleada" despedida, ha denunciado, además de criticar que responsabilice también a Caixabank", la entidad que gestionó las transferencias del fraude. Montañez ha considerado "impropio" de una compañía como la EMT su funcionamiento y ha anunciado que su grupo estudiará "posibles acciones legales" contra el gerente y "posiblemente" contra Grezzi.

CONCLUSIONES

Por otro lado, respecto al informe de conclusiones de la comisión de trabajo que investiga el fraude en el seno de la EMT -esta jornada ha celebrado su última sesión-, Elisa Valía, ha expuesto que como presidenta actuará "como ponente de un borrador" y que se celebrará "una sesión específica para debatir su contenido" después de que todos los integrantes de este órgano lo hayan visto.

La socialista ha reiterado que "debe recoger lo que hemos estado conociendo durante las sesiones", ha insistido en que las conclusiones deben ser "vinculantes" y ha indicado que aspira a que sea un texto "que todos los grupos asuman" y a lograr el "máximo consenso".

No obstante, ha afirmado que se permitirán "votos particulares" y votación separada de algunos puntos. En cuanto a plazos, la edil se ha comprometido a "facilitar un calendario" y ha dicho que aunque este mes será "complicado" tener este trabajo quiere "no demorarlo más de la cuenta".

Respecto a las conclusiones, el edil del PP ha dicho que deben recoger "qué ha fallado y cuáles son las medidas que se deben adoptar para que no se vuelva a producir", además de "determinar responsabilidades para depurarlas". Ha avanzado que su grupo no descarta usar el voto particular.

El concejal de Cs ha dicho que su grupo presentará su propio documento de conclusiones y ha repetido que Cs pedirá el cese de Grezzi, del gerente y de la jefa de Gestión como "responsabilidades directivas y políticas" y ha señalado que se estudiarán todas para ver cuáles se adoptan y si usa el voto particular. Estellés ha valorado la "valentía" de los trabajadores que han comparecido en a comisión.