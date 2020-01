ADTA alega contra el nuevo PGOU de Almensilla por un "desmesurado crecimiento" de 6.102 nuevas viviendas

Según la entidad, en estas alegaciones se avisa del "desmesurado crecimiento" urbanístico y demográfico planteado en el documento inicial del nuevo PGOU, en el que "el crecimiento de la ocupación de suelo supone más de cuatro veces el suelo urbano consolidado actual".

Si la comparación se hace con el suelo urbano consolidado y además el suelo urbano no consolidado, categoría esta última en la que se encuadran sobre todo la urbanización Santa Iglesia y el conjunto del sector F, conformado por unas 600 parcelas con sus correspondientes viviendas, "el crecimiento de la ocupación de suelo es superior al doble", en concreto un 218,4 por ciento.

Según ADTA, el nuevo PGOU de Almensilla contempla 1.846 nuevas viviendas, que a una ratio oficial de 2,4 habitantes por inmueble, implican un crecimiento demográfico previsto de 4.430 habitantes respecto a los 6.080 vecinos contabilizados en Almensilla en la última revisión del padrón, consultada por Europa Press. En ese sentido, la entidad avisa de que mientras en los últimos diez años el crecimiento demográfico de la localidad ha sido del 10,48 por ciento, el nuevo PGOU está planteado para un alza poblacional de aproximadamente el 70 por ciento.

"Pero el crecimiento de población previsto es en realidad muy superior, ya que no se cuentan las viviendas en el suelo urbanizable no sectorizado, que tiene un uso global incompatible industrial", con lo que "si consideramos que la densidad media de viviendas por hectárea en el suelo urbanizable sectorizado es de 25 aproximadamente, el suelo urbanizable no sectorizado podría albergar al menos 4.256 viviendas más, o 10.214 habitantes, a razón de 2,4 habitantes por vivienda".

En suma, ADTA avisa de que el nuevo PGOU permitiría "incrementar la capacidad poblacional en casi dos veces y media, 243,75 por ciento, llegando a 20.652 habitantes", pues a los más de 6.000 actuales se les sumarían 4.430 de las nuevas viviendas en suelo urbanizable sectorizado y 10.214 en los inmuebles residenciales que podría albergar el suelo urbanizable no sectorizado.