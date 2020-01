El guitarrista valencià 'rècord Guinness': "Tocar a l'Antàrtida va ser realment inoblidable, indescriptible"

Serrallet, qui ha sigut rebut per la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha aprofitat eixa recepció oficial per a compartir el seu rècord "amb tots els valencians" i ha assegurat que se sent "molt satisfet" de poder fer-ho de la mà d'un instrument com la guitarra, "que té una arrel valenciana tan important".

Davant els mitjans, el músic ha rememorat l'experiència que va viure el 2018 portant la seua música a tots els continents per a aconseguir el Guinness. El rècord s'ha establit en 154 dies i 22 hores, el temps que va transcórrer entre el primer concert el 13 de juliol a Chicago (els Estats Units) i l'últim el 14 de desembre a Mombasa (Kenya).

Les altres destinacions de la gira per a homologar el rècord ho conformen diferents punts geogràfics de la resta dels continents: Kuala Lumpur (Malàisia), Christchurch (Nova Zelanda), Ushuaia (l'Argentina) i Oviedo (Espanya).

El viatge a l'Antàrtida va ser "casual", ha comentat, atés que no es va proposar batre el rècord des d'un inici. Serrallet tenia ja programada la seua agenda anual amb concerts en tots els continents i quan va tocar a Oceania un grup d'amics li va reptar al fet que es desplaçara als llocs que li quedaven de la llista. A partir d'ací va començar a buscar patrocinadors i també es va alinear amb World Wildflie Fund (WWF) per a recaptar fons per a la conservació del planeta.

Més important que el rècord en si, ha incidit, és el motiu pel qual es va fer aquest viatge, per a conscienciar sobre el canvi climàtic i la conservació: "A través de la meua música intente conscienciar perquè la gent cuide el medi ambient".

"Van ser molts quilòmetres, que em perdone Greta (Thunberg) perquè van ser molts avions, però el viatge en l'Antàrtida va ser amb vaixell amb una companyia que va fer un gran esforç per la cura del medi ambient, conscient que és un lloc únic", ha recordat l'artista, que ha insistit que eixe va ser "el concert més especial de tots, una oportunitat única i irrepetible".

Al novembre del 2018 Rafael va salpar des d'Ushuaia a bord del 'G-Adventures'. Una vegada en el continent gelat va tocar la seua guitarra en diferents llocs, sempre sense amplificació i sent absolutament respectuós amb el medi ambient.

Entre els assistents als concerts es trobaven els passatgers i tripulació del vaixell i en alguna ocasió també es va comptar amb algun que un altre pingüí que assistia curiós a l'esdeveniment. Encara que per regla general el clima va acompanyar, el mercuri va arribar a registrar els -9 ºC el que va complicar la gesta en algun moment. "Va haver-hi un dia que a penes vaig poder tocar tres minuts, les mans estaven congelades", ha rememorat.

Rafael Serrallet no és el primer músic a donar un concert a l'Antàrtida, abans que ell ho van fer uns altres com Metallica el 2013, però mai abans ningú havia tocat en un període tan curt en tots els continents.

OLTRA: "ÉS UN HONOR"

Per la seua banda, Mónica Oltra ha assegurat que és un honor rebre aquest artista que ha realitzat "una proesa" com és "tocar en tots els continents i, a més, per la sostenibilitat ambiental". "És un honor perquè tenim molts valencians moltes vegades no tan coneguts que no copen els titulars i que fan coses molt grans", ha ressaltat.

Al seu juí, donar a conéixer aquests noms a la resta de ciutadans valencians "és important", ja que la Comunitat Valenciana té "un dels millors guitarristes de clàssica en terres valencianes", que fins i tot ha tocat en escenaris com el del Carnegie Hall.

"Difondre aquestes qüestions que fan aquestes vides moltes vegades invisibles i que tenen un prestigi internacional molt gran també ens dona prestigi al poble valencià", ha agregat la vicepresidenta, que ha insistit en la voluntat de la Generalitat de "visibilitzar aquestes vides que són un exemple i han de ser-ho també per a la societat valenciana".