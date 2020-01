Rihanna se planta y demuestra que todavía existe el mundo más allá de la talla 38 con su marca de lencería

Desde su aterrizaje, Savage x Fenty ha revolucionado el mundo de la lencería. La marca creada por Rihanna supone una revisión de lo que se suponía que era el mundo de la moda, dando paso a diferentes modelos y diferentes cuerpos, donde todas y todos somos bienvenidos, desde la XS a la 3XL

En la nueva colección que saca junto a su amigo, el diseñador Adam Selman, que saldrá el 14 de febrero, inspirada en la festividad de San Valentín, predomina el color rojo, los corazones y los lazos en los sujetadores, piezas muy sugerentes y elegantes, además de tejidos satinados, brillantes y delicados.

La línea está protagonizada por las modelos Joan Smalls, Adesuwa Aighewi, Paloma Elsesser y Fiffany, cuatro mujeres con cuerpos distintos que dejan claro que la inclusión y la diversidad ya debería estar normalizada. "Yo acepto todos los cuerpos. No tengo la genética de una chica de Victoria's Secret y aun así me siento muy hermosa y segura con mi lencería”, aseguraba la cantante en una entrevista a Vogue América.

Esta colaboración con Adam Selman comenzó en una fiesta: “en algún momento, a comienzos de año, nos abrazamos en una fiesta y me dijo, ‘Tienes que hacer lo de Savage X Fenty conmigo.’ Y después se marchó. Dos días después, me escribió y me contó que todo aquello iba en serio”, dijo el diseñador. “Rihanna siempre ha estado a la última, o más aun, incluso un paso más allá. Fíjate en lo que está haciendo en el terreno de la lencería. Está haciendo un trabajo maravilloso a la hora de acabar con las barreras en lo que respecta a inclusión positiva y todo lo demás”.

La colección viene después del gran desfile de lencería que ofreció Savage x Fenty para Amazon Prime Video con un gran índice de audiencia y con modelos de todo tipo que destronó al magnificente (pero delgado) desfile de Victoria's Secret el cual no volverá a realizarse por sus problemas de audiencia e imagen.

El gigante de la lencería está pasando por una mala época, y sus campañas que abogan por unos cuerpos "perfectos" y muy delgados fuera del alcance de muchas, las críticas por su rechazo a incluir modelos de tallas grandes y transexuales y el movimiento #MeToo están logrando que la marca pierda influencia y le ceda el trono a Savage x Fenty como reina de la lencería.

El futuro no está escrito, pero en esta nueva década tendremos una moda más inclusiva y más variada con todo tipo de cuerpos, dejando la tiranía de la delgadez extrema como una anécdota del pasado.