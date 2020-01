Se juega un millón de dólares en una apuesta: convertir 100 dólares en un negocio millonario en 90 días

Glenn Stearns es un empresario estadounidense que a sus 56 años cuenta con una fortuna estimadas por la revista Forbes en unos 500 millones de dólares. Se hizo rico con un negocio de préstamos hipotecarios y ahora ha aceptado un desafío poco común: convertir 100 dólares en un negocio de 1 millón de dólares en tan solo 90 días o entregar un millón de su propio bolsillo si fracasa en el intento.

El próximo domingo 12 de enero Discovery Channel estrena Millonario infiltrado, el programa reality que recoge todas las fases de este desafío. A lo largo de ocho episodios, Stearns dejará atrás su jet privado y su yate y con tan solo 100 dólares en su bolsillo se dirigirá a Erie, una ciudad industrial de Pensilvania (EE UU).

Bajo el alias de Glenn Bryant, Stearns se hará pasar por un hombre corriente que siempre soñó con tener un negocio propio. "Para llevar a cabo este reto de la manera más justa, tampoco hará uso de sus contactos o de su fortuna, tan solo empleará los conocimientos, métodos y procesos que lo convirtieron en el millonario que es en la actualidad", dicen las normas del programa.

20minutos.es publica a continuación una entrevista con el empresario, en la que hace un repaso sobre su vida, su carrera laboral y su paso por el programa, durante el que surgió un gran imprevisto.

Glenn Stearns: "Quería mostrarle a la gente que no se necesita dinero, contactos ni nada para salir y construir tu sueño"

¿Cree que si hubiera tenido un comienzo más fácil, en una familia próspera, etc., podría haber logrado tanto? Probablemente, no. Quiero decir, creo que la adversidad y el hecho de crecer en una situación difícil, a veces hace que la gente acabe en el lado oscuro y terminan teniendo una vida terrible. Y a veces los hace más fuertes. Y definitivamente atribuiría gran parte de mi éxito a la forma en que crecí. Yo no tuve una vida fácil. Tuve un hijo a los 14 años, suspendí el 4º grado, tuve padres alcohólicos... probablemente me dio el enfoque que necesitaba. Porque es difícil, pero cuando tienes la piel más gruesa creo que puedes lograr más. Así que las personas que están protegidas a veces no tienen ese lujo de poder saber que estarán bien. Por eso creo que incluso los niños de hoy en día necesitan tener más adversidad en su vida. Quiero decir, no necesitamos protegerlos tanto. Déjalos caer de vez en cuando, porque aprendes cuando caes.

Usted es conocido por sobrevivir a la crisis del 2008, como usted dice, con la prioridad de “la gente primero”. ¿Podría añadir algo a esta idea? El término que he usado -la gente primero- se llama liderazgo de servicio, donde siento que trabajo para los empleados. Pienso en la gente que está dispuesta a ir y dedicar toda su carrera a una idea que tú empezaste. Y estoy agradecido por eso. Y quién mejor que las personas que trabajan todos los días para preguntarles, ¿Cómo hago tu vida más fácil? ¿Cómo le agradezco lo que estás haciendo? Y si diriges con un corazón humilde y crees que las personas son innatamente buenas, y les das la habilidad de marcar una diferencia y de tomar decisiones, saldrá algo bueno. A veces no toman las decisiones correctas, empiezas a avanzar y puedes crecer a partir de eso. Cuando miras algo como la crisis financiera, hubo un punto en el que todo el mundo estaba corriendo huyendo del fuego y se basaba en el miedo, en el miedo total. Y recuerdo que pensé que todas estas grandes personas acabaron despedidas. Nunca en mi vida tendré otra oportunidad como esta incorporar gente maravillosa a mi compañía.

Así que en noviembre de 2007, abrí cinco centros en todo el país, incluidas oficinas cerradas de otras empresas. Y luego en 2008, abrí otros cinco grandes centros. Quiero decir, tal vez 40-50 personas por centro, así que no fue enorme, pero estábamos abriendo oficinas y con gente estupenda. Y luego en 2009, probablemente abrimos 100 oficinas. Pero es que a veces hay que correr hacia el incendio cuando otras personas se están quedando sin trabajo porque están corriendo por las razones equivocadas. Es el síndrome de Lemming - todo el mundo se sigue unos a otros sin ninguna razón-. Y yo siempre he buscado oportunidades. Quiero decir, aprendí eso cuando era un niño. Tuve un hijo a los 14 años. Pensé que era lo peor de mi vida, y se convirtió en algo maravilloso. Se convirtió en lo mejor. Así que buscas los aspectos positivos y las razones por las que algo va a salir bien. Y cuando tu mente puede estar en eso en vez de en el miedo, puedes lograr mucho y hacer mucho más.

¿Cambió mucho su estilo de vida durante estos años después de 2012, tal vez? Sí. Yo diría que no cambió en absoluto cuando estaba creciendo el negocio porque invertí todo de nuevo en el negocio. Y luego en el 2012, cuando yo... creo que el 2012... No, tal vez - ¿cuándo vendí el negocio? 2013-14, no me acuerdo. Pero cuando finalmente vendí la mayoría de mi negocio, pude tomarme un momento para relajarme y vivir una vida diferente. Operé un negocio por muchos años y no pude viajar alrededor del mundo y hacer cosas que siempre había soñado hacer. Así que tras vender me concentré mucho en eso y en mi familia.

¿Cree que después de Millonario infiltrado todos se convertirán en millonarios como usted porque todos conocerán sus secretos? Bueno, creo que de nuevo los secretos son tan fundamentales y tan simples que la gente dirá, "yo ya sabía eso", pero creo que simplemente no lo llevan a cabo. Tienes que vivirlo. Y arriesgarte. Pienso en mi vida y en el hecho de que tuve cáncer. Cuando terminé con el cáncer se convirtió en un maravilloso catalizador. Como si no importara cuánto dinero tuvieras, no importara el poder que tuvieras, te das cuenta de que la vida es corta. Y de repente me di cuenta de que quiero asegurarme de que no me arrepiento de nada en la vida. Así que lo único que era importante para mí era que iba a correr riesgos. Cuando somos jóvenes, nos arriesgamos porque no tenemos nada que perder. Pero cuando somos mayores, no nos arriesgamos. Nos volvemos más conservadores porque creemos que tenemos todo que perder. Y creo que eso está mal. Creo que deberíamos vivir jóvenes. Deberíamos ir a por ello. Deberíamos estar orgullosos. Así que si lo haces, no tienes que intentar ser millonario, tal vez sólo te estires y busques un ascenso laboral o te estires y hagas algo fuera de tu zona de confort. Y entonces te sentirás mejor contigo mismo.

Glenn Stearns, en el programa 'Millonario Infltrado', de Discovery Channel. Discovery Channel

Pero seguro que va a compartir alguna de sus experiencias, conocimientos... la meta final es ganar dinero con 100 dólares, ¿verdad? Esa es la meta. Y lo hacemos todo... tienes razón, cada tipo de secreto, supongo, podrías llamarlo. Por ejemplo, siempre digo que vayas y conozcas a tu competencia, que los abraces, que te hagas amigo de ellos y entonces aprenderás y crecerás con ellos. Pero si crees que tienes que vencerlos y tienes que ser reservado, entonces creo que probablemente te pierdas muchas cosas. Pero la mayoría de la gente tiene miedo de hablar con su competencia. Ese es sólo un ejemplo, pero hay muchos otros.

¿Como cuales? Por ejemplo, el "no" no es el final de la conversación; el "no" es sólo el principio. Así que si piensas en la palabra no como algo que es sólo el comienzo de la siguiente frase, entonces no te sentirás tan intimidado. Te darás cuenta de que la gente siempre se siente más cómoda diciendo 'no'. Y ahí es donde vas a conseguir que se den la vuelta y digan 'sí'. Y entonces no te sentirás atascado. Y son sólo pequeñas cosas como esa de las que la mayoría de la gente probablemente es consciente, pero que no quiere vivir porque tiene miedo.

¿Por qué se expone a esta vida pública en televisión? Quizá por emoción. Sí, yo diría que sí. Tengo un buen amigo mío, puede que hayas oído hablar de él, su nombre es T. Boone Pickens. Estuve con él en su casa y le dije, “Boone, eres un billonario y luego te fuiste a la quiebra. Y luego te convertiste en billonario y luego estabas quebrado de nuevo". Le dije: “Ahora eres billonario otra vez ¿Por qué lo haces una y otra vez?”. Y él dijo algo que tenía mucho sentido para mí. Dijo: "Hijo, me gusta este juego". Y si lo miras de esa manera y lo ves como un juego y no dejas que el dinero sea tu dios, sólo disfrutas del paseo, disfrutas del juego, disfrutas de la diversión, entonces creo que lo vas a ver de manera muy diferente a cómo lo ven las personas que se juegan todo por el dólar. Creo que esa es la forma incorrecta de pensar. Y entonces me dio un muy buen consejo sin saberlo. Es sólo un juego.

¿Cuál fue la cosa más loca que ha hecho en tu vida? Bueno, definitivamente tendría que decir que este programa fue el más loco y lo más difícil. He vivido mi vida de negocios y he salido con una muy buena reputación. Estoy muy orgulloso de mi reputación. Y de repente pensé en medio de este show, ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué pongo toda mi reputación en juego delante de todo el mundo pareciendo un loco o que voy a fracasar delante del mundo? Y hubo muchas veces en las que parecía muy, muy oscuro y no pude encontrar una salida. Y la gente estaba mirando sobre mi hombro y era, como, ¿por qué hice esto? Y ese miedo se metió en mi cerebro. Y al final sólo fue una cuestión de resolver de problemas. Eso es todo lo que tienes que hacer. Así que me enorgullezco de tratar de resolverlos, incluso cuando creo que no puedo hacerlo. Y por eso estoy orgulloso del programa. No salió exactamente como lo planeé, así es la vida: no sale como la planeas. Pero diría que esto es probablemente la cosa más loca.

¿El sueño americano se ha transformado en ahora, en el siglo XXI? Bueno, creo que ha habido mucha retórica y mucha gente que dice que el sueño americano ha muerto. Y yo no creo eso en absoluto. Quería demostrar que si uno se rodea de grandes personas y tiene integridad, y mantiene su palabra, y abraza a su competencia y que si trabaja más duro que otras personas, entonces logrará sus objetivos. Es posible en este país vivir un sueño que no puedes hacer en muchos lugares del mundo. Y por eso quería hacer este programa. Quería mostrarle a la gente que no se necesita dinero, contactos ni nada para salir y construir tu sueño. Así que espero que este programa muestre que el sueño americano está vivo y sano.