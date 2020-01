La asociación de la Cabalgata de Utrera lamenta la "irresponsabilidad" de quienes lanzaron "objetos peligrosos"

A través de un comunicado, la entidad muestra su "pesar" por los "incidentes" acontecidos la tarde del pasado 5 de enero con motivo de la tradicional Cabalgata de Reyes, por "la irresponsabilidad de algunos de los participantes" del cortejo real "a la hora de adquirir objetos no adecuados para el lanzamiento" al público, objetos "peligrosos que no van en consonancia con el espíritu de esta cabalgata y no cumplen con el acuerdo que cada uno de los personajes firma con la asociación".

"La organización intenta que se cumplan una serie de normas pero durante el transcurso del recorrido es imposible controlar todo lo que cada carroza incorpora a los regalos", expone la asociación, lamentando "profundamente los daños que se hayan podido producir".