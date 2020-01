Torres lamenta que Oramas haya puesto la idea de país de la derecha por delante de los intereses de Canarias y de España

"Ha tenido una intervención en la que ha pedido perdón a su formación política y no me inmiscuyo en los partidos que no son el mío. Yo hablo del mío y respeto las decisiones que adopten el resto de las organizaciones", dijo este martes en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a la votación de la investidura de Sánchez.

No obstante, mostró su "pena" por el hecho de que Oramas, que representa a un partido nacionalista en Madrid, haya puesto por delante de los intereses del país la idea que tienen de España la derecha y la ultraderecha.

"Para los intereses de Canarias es fundamental que tengamos presidente, que tengamos Gobierno y que tengamos PGE, y así lo han entendido todos los diputados que han votado a favor", dijo para pedirle a Oramas "que lo piense" porque quien dice defender Canarias no puede poner por delante "los conceptos ideológicos que tienen la derecha y la ultraderecha de España".