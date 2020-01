Un libro sobre creatividad en el trabajo de una malagueña llega a la red de Bibliotecas Públicas de Colombia

Casi dos años después y a casi 8.000 kilómetros de la capital de la Costa del Sol, el departamento técnico de la más importante institución de asesoramiento en materia de letras del Gobierno colombiano, Fundalectura, ha valorado la "originalidad, rigor, vocación práctica y el carácter novedoso" que aporta el manual de la psicóloga y Orientadora de la Universidad de Málaga (UMA) a la hora de abordar aspectos clave de los procesos que intervienen en la realización profesional.

Se trata de unas características que, entre otros criterios, han llevado a los especialistas del organismo colombiano a incluir la obra en el selecto grupo de 80 títulos que han sido seleccionados para formar parte del catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de este país.

"Es increíble. Lo cierto es que no me lo esperaba. Se trata de toda una sorpresa, con la que no puedo estar más satisfecha", ha asegurado a través de un comunicado la también autora de otros títulos de la serie 'Coaching' de la editorial ICB.

Así, ha afirmado que esta noticia es "la mejor recompensa a un año de intenso trabajo en el que he tenido la oportunidad de desarrollar nuevos proyectos y, especialmente, al apoyo que me han brindado instituciones como la Universidad de Málaga, donde continúo realizando labores de Orientadora; así como al equipo de ICB, que me ha dado la oportunidad de desarrollar mi actividad como escritora técnica".

El proceso de licitación pública al que ha concurrido el manual de Susana Hilario -'Desarrollo del Talento y la Creatividad en el Puesto de Trabajo'- ha sido uno de los más destacados celebrados a lo largo del año 2019 en el Estado de Colombia.

Con unos requerimientos previos de notable exigencia, al concurso han concurrido más de 5.000 obras de distintos países del mundo, de las que han sido descartadas más del 98 por ciento, alcanzando el último tramo apenas un centenar de ellas, de las que tan sólo 80 títulos han sido elegidos finalmente para formar parte del catálogo de la Red Pública de centros de lectura de Colombia.

Por otro lado, sobre la creación y posterior valoración de la obra Hilario ha detallado que "el proceso de elaboración del libro partió de mi propia experiencia en la generación de la creatividad y la estimulación del talento".

"Tras mi bagaje profesional me di cuenta de que estos dos factores son clave en el ámbito laboral de las empresas del siglo XXI; ya que si queremos mejorar nuestro desempeño profesional y la satisfacción en el trabajo no debemos olvidar que nuestra vida va más rápido que los cambios sociales que estamos experimentando y las empresas deben ser conscientes de las herramientas que han de facilitar a sus trabajadores y de las vías que deben abrir dentro de sus equipos humanos para poder mantenerse en una realidad tan cambiante como la actual", ha afirmado.

La autora, que también ha ejercido como profesora asociada de la UMA, Orientadora de la Diputación de Málaga y responsable de Recursos Humanos de distintas compañías de la región, ha añadido que "para poder desarrollar el talento en nuestras empresas debemos saber aplicar un liderazgo efectivo en los equipos de trabajo, saber gestionar nuestras emociones, así como las de los miembros del grupo y conocer como la motivación influye en los procesos creativos y el desarrollo del camino de la excelencia".

Los responsables de la editorial malagueña, que en estos momentos mantienen abiertos procesos similares en países como Chile con otros títulos de familias técnicas y del sello infantil 'Abresueños', han considerado que la inclusión de la obra en las bibliotecas de Colombia es una "gran noticia que, de alguna manera, nos anima a seguir trabajando y a perseverar en el proceso de apertura e internacionalización que iniciamos hace varios años y que nos está llevando a crecer de manera paulatina en los países de habla hispana de América del Sur", ha incidido su gerente Jesús Baranco.

Al respecto, Baranco ha esperado que los encuentros con autores, distribuidores y profesionales del sector del libro de las letras hispanoamericanas que han mantenido en su reciente paso por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL 2019) se consoliden en forma de acuerdos y convenios que continúen impulsando su crecimiento entre los lectores del otro lado del Atlántico.