Pedro Pascual afirma que la entrada de Por Ávila en las Cortes supone que "por fin" se escuche a la provincia

"Ahora, gracias a todos los abulenses, estamos donde nos merecemos", ya que el hecho de que "el nombre de Ávila suene prácticamente todos los días en las Cortes es fundamental para el desarrollo de la provincia", ha manifestado en una entrevista con Europa Press.

Pascual, exmilitante del PP, es el único representante de Por Ávila en las Cortes tras las últimas elecciones autonómicas, un partido surgido a comienzos de 2019 por militantes del PP después de que Jesús Manuel Sánchez Cabrera no fuera designado como candidato a la alcaldía de la capital abulense, cargo que luego obtendría al ganar las elecciones municipales encabezando la nueva formación.

"Desde mi toma de posesión como procurador de Por Ávila, en el mes de junio, hemos trabajado no solo para que su nombre se oiga en el Parlamento autonómico, sino también para que mi presencia allí se traduzca en mejoras para la provincia", ha señalado Pascual, quien destaca haber logrado sacar adelante, "con el apoyo de todos los grupos políticos", una proposición no de ley (PNL) para mejorar el transporte sanitario en toda la Comunidad de Castilla y León, que "presenta unas fuertes carencias".

Lo cita como ejemplo y como "la tónica a seguir", consistente en llevar a las Cortes "los problemas reales de los abulenses y de todos los castellanos y leoneses y luchar por revertirlos".

Según Pascual, el principal objetivo de Por Ávila es que la Junta "comience a saldar la deuda histórica que tiene con Ávila y los abulenses y que se debe traducir en más inversiones, industrialización, empleo o mejores comunicaciones".

"Por Ávila no es un partido territorial, es cierto que luchamos por Ávila y por los abulenses, pero, ante todo, somos españoles y defendemos la unidad de España.", dice el procurador sobre la presencia de un representante de una provincia concreta, lo que hasta ahora no había sucedido salvo por la presencia de la Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Pascual dice que a pesar de ser un partido provincial no mira solo en los problemas de la provincia abulense, y señala que aparte de ser "una provincia extensa, de las más olvidadas por los sucesivos gobiernos autonómicos", saben que "muchos de "nuestros problemas" lo son también del resto de la Comunidad".

"Lo acabamos de ver con el tema del transporte sanitario, es cierto que en Ávila es pésimo, pero lo es también en el resto de provincias, y a nosotros eso también nos importa y nos afecta", señala.

Y destaca que la acogida que ha tenido en el Parlamento "está siendo buena", y que "si los partidos ven propuestas reales y factibles las van a apoyar", que es "la única voluntad" de Por Ávila.

"Me gustaría destacar que lo que nosotros hacemos desde Por Ávila es una política cercana a los ciudadanos, es otra forma de hacer política y no es simplemente palabrería, nosotros queremos hechos, y eso es lo que realmente se valora", asegura.

Pascual niega que Por Ávila vaya a tener un carácter testimonial en las Cortes y se propone llevar más propuestas que reciban el apoyo de todos los grupos.

"Efectivamente, Por Ávila solo tiene un procurador, pero un procurador comprometido con los problemas de su provincia y que va a trabajar muy duro para que no sea solo una PNL la que salga adelante", y subraya la intención de "llevar a las Cortes problemas de verdad, que afectan a mi provincia y a los abulenses".

En el caso de la PNL del transporte sanitario "es un buen ejemplo porque es un tema" que conoce "muy bien" por su "profesión y después como abulense", y considera que esto "se valora, desde los propios grupos políticos y desde la ciudadanía, que ve en las Cortes un instrumento político real, que funciona y que da solución a problemas reales".

Pascual, que no había ejercido ningún cargo electo antes, aunque había figurado en las listas del PP y había sido responsable del Complejo Asistencial de Ávila, considera que "sí hay diferencia" entre los problemas de los ciudadanos y los que se abordan en las Cortes.

"Los políticos viven en una especie de realidad paralela, están en su mundo, no pisan la calle, no conocen el día a día y, por lo tanto, no conocen los problemas de verdad", por lo que "si no hay cercanía con los ciudadanos las cosas no pueden salir bien" porque los políticos "se deben a los ciudadanos".

En el caso concreto de la sanidad, ámbito profesional de Pascual, que es facultativo de urgencias, dice que es "un pilar fundamental y hay que darle la importancia que se merece".

"Para ello es importantísimo que todos los partidos políticos estén presentes en el Pacto por la Sanidad y seguir una misma línea en esta materia", ha señalado, y, como médico, considera que "hay muchos aspectos que mejorar", para lo que propone "un consenso y un trabajo conjunto para no perder la esencia de lo que es la asistencia sanitaria".