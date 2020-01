Benemérita no descarta nada sobre mujer de Belvís de la Jara pero lo encauza como omisión del deber de socorro

Según ha informado fuentes de la Benemérita a Europa Press, las investigaciones continúan y no se descarta ninguna posibilidad, ya que hasta el momento los agentes no han podido hablar con esta mujer y solo conocen la versión de los hechos proporcionada por las personas que circulaban en el vehículo, por lo que hasta que no puedan conocer la versión de la afectada no podrán aclarar más los hechos.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 19.27 horas en la carretera N-502. La mujer ha sido trasladada al hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

Además, hasta el lugar también han acudido un médico de Urgencias y una ambulancia.