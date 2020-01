Frank Cuesta, sobre la elefanta que ha golpeado al alcalde de Medina del Campo: "Difundid, a ver si ya se enteran"

El presentador y herpetólogo Frank Cuesta ha denunciado a través de un vídeo el caso de una elefanta que ha golpeado al alcalde de Medina del Campo (Valladolid). "¡Casi termina en tragedia! Difundid, a ver si ya se enteran de que hay cosas que no están bien", ha escrito en Twitter, donde ha compartido el vídeo.

"Hace unas semanas protesté porque se iba a utilizar a un elefante en la cabalgata de Reyes de Medina del Campo", ha indicado Cuesta, que ha decidido contar su opinión a través de su canal en YouTube.

"Me parece una burrada que un animal que ha sido sometido durante muchísimos años a un trabajo, de repente se le ponga en un lugar que no conoce, que no está habituado, con voces, sonidos, músicas y movimientos que pueden llevar a una desgracia. No porque el elefante quiera hacer daño, simplemente porque el elefante puede hacer movimientos como en este caso, en el cual no pasó nada, gracias a Dios, pero podía haber pasado. En ese caso, al final, el que va a perder siempre es el animal", ha asegurado.

Cuesta ha mostrado el fragmento de imágenes en las que se ve a la elefanta haciendo "un quiebro, no es una embestida", ha aclarado. "Se lleva por delante a un montón de gente. Dicen, curiosamente, que una de las personas es el alcalde" de la localidad vallisoletana.

"Si no hay demanda no hay negocio", ha dicho en este sentido. "Esto ya no es un espectáculo, esto ya es una manera de demostrar el poder que tienen algunos políticos de decir 'quiero esto y lo hago", ha agregado.

"Lo que podía haber sido una desgracia no ha sido nada, pero esto es lo que pasa cuando no se piensa en los animales ni en las personas. A mí me pusieron a parir por decir que me parecía una burrada. No me he metido con Medina del Campo, sino con las acciones de un grupo político que ha querido llevar un elefante a una cabalgata de Reyes, y mirad lo que ha pasado. Más claro no lo puedo decir", ha concluido.