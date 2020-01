Rècord de visites al Balcó Municipal des de la seua obertura en 2015

L'any 2019 ha conclòs amb la xifra més alta de visitants del Balcó Municipal des que el Govern Municipal decidira obrir-lo a la ciutadania l'any 2015, a l'inici del mandat passat. En total, durant els 12 mesos de l'any passat es van registrar 174.111 visites, la qual cosa suposa quasi 5.000 més que l'any 2018, que el que havia registrat un nombre major de persones que van voler conéixer les dependències municipals fins ara.

Fins a juny de 2015, el Balcó de la façana principal de l'Ajuntament i dependències com el Saló de Cristalls o l'Hemicicle Municipal estaven tancats a l'accés públic general.

Una de les primeres mesures del Govern conformat després de les eleccions d'eixe any va ser, precisament, obrir les portes de l'edifici consistorial a veïnat i visitants, tant al llarg de l'any, com en ocasions especials com les Falles, en què es compartix també l'espai amb ciutadans i ciutadanes seleccionats en sorteig públic perquè puguen contemplar i gaudir de les mascletaes des d'este lloc emblemàtic.

La xifra menor de visitants es va registrar eixe any, 2015, encara que cal tindre en compte que només es va comptabilitzar mig any, precisament perquè la mesura va entrar en vigor al juny, només prendre possessió el nou Govern. Eixe any es va tancar amb un total de 103.208 visites registrades, xifra que ha anat creixent cada any excepte en 2018 que es va observar un número menor.

En 2016 la xifra de visitants va ser de 166.623; l'any següent, 2017, el número registrat va augmentar fins els 169.212; en 2018 es van comptabilitzar 155.263 persones; i este 2019 s'ha tancat amb 174.111 persones registrades. En total, des de l'obertura de portes de les dependències municipals han sigut més de 760.000 les persones que s'han acostat a conéixer els espais de l'Ajuntament, exactament 768.497.

Quant a l'any 2019 en si, la comptabilització per mesos reflectix que el nombre més alt de visites es va registrar a l'agost, coincidint amb el tradicional període vacacional, amb un total de 19.775 visites, seguit per octubre, amb 18.824 visites. El mes amb un número menor de presència de ciutadania i turistes va ser gener passat, amb 9.642; encara que en termes absoluts sempre és març el que suma una afluència menor, però pel fet que durant diverses jornades l'accés del veïnat es restringix amb motiu de les festes i activitats pròpies de les Falles.