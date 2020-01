El PPCV exigeix a Puig que no faça "seguidisme" de Sánchez i a Oltra que "es preocupe menys de la independència"

En una roda de premsa sobre polítiques socials i inversions, la 'popular' ha criticat el pacte PSOE-Compromís per a la investidura de Sánchez, que contempla un acord per a començar a canviar el model de finançament autonòmic en huit mesos, detalla el PPCV en un comunicat.

"En 18 mesos en el govern no han convocat el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) malgrat ser preceptiu", ha denunciat, recordant que l'anterior govern del PP va deixar un document tècnic i va mantindre reunions convocant l'òrgan.

En aquest context, la també diputada autonòmica del PP ha exigit la data urgent de la reunió i que "es deixen d'excuses que ningú creu", així com que Puig urgisca Sánchez al fet que pose data i "deixen de prendre el pèl als valencians". "Abans era inajornable i urgent i ara utilitzen altres paraules més suaus. Ja n'hi ha prou d'excuses", ha emfatitzat.

Respecte a la postura de Compromís, ha carregat contra "una laxitud i suavitat que dista molt dels termes inajornable i urgent que utilitzaven abans amb (Mariano) Rajoy -expresident del Govern i del PP". Ha reclamat "que deixen de marejar i diguen clarament quan i en què va a consistir eixe nou model".

"El finançament injust va vindre amb un govern d'esquerres -ha recordat-, i ara un govern d'esquerres tampoc ho soluciona i ni tan sols ha iniciat els tràmits per a fer-ho. Tenim molts dubtes, cert escepticisme i pessimisme perquè els companys de viatge de Sánchez no volen que a Espanya li vaja bé i no pareixen els més disposats a arreglar-ho".

Com a "carta als Reis Mags", Bastidas ha ironitzat amb que "Puig no fa falta que demane benestar per a la seua família, perquè això és una cosa que ja reben de les institucions normalment i diàriament". Ha exigit, per contra, que "davant el que ha passat a Navarra amb els pactes ocults de Sánchez amb ERC, la Guàrdia Civil de la Comunitat Valenciana es veja afectada per algun tipus de bescanvi amb els independentistes a canvi del seu vot".

El PPCV vol un "compromís real" del Govern per a garantir la continuïtat dels prop de 3.500 agents de la Comandància de la Guàrdia Civil a València, així com en la resta de la Comunitat, al costat de rehabilitació d'instal·lacions "en molts casos precàries" i reforç de plantilles. "Sabem que Sánchez no és de fiar i Puig tampoc, que és capaç de permetre que la nostra terra siga usada com a moneda de canvi en les negociacions amb els independentistes catalans", ha criticat la parlamentària.

"EMERGÈNCIA SOCIAL"

Més enllà de la política i l'economia, ha advertit que 2020 arranca a la Comunitat "en una situació d'emergència social per la incapacitat d'Oltra per a gestionar i perquè el Consell no executa: En 2015, el pes de la política social superava el 86%, i ara és del 82%. El Botànic ens diu que són pressuposats socials i que miren a la cara de la gent. De moment miren a 330 persones, que són els alts càrrecs i assessors que té el Consell".

Ha ratllat així de "fracàs total" la gestió social d'Oltra, en tancar " 2019 amb una mitjana d'espera de 536 dies en la resolució d'expedients de dependència per a rebre alguna prestació, a la cua de les autonomies amb més demora, amb 110 dies i quatre punts per damunt de la mitjana nacional". Com a conseqüència, "38.175 persones en tota la Comunitat estan pendents de resolució, esperant que l'administració els done una resposta i no els deixe abandonats la seua sort".

En aquesta línia, ha denunciat "l'abandó del Botànic a tres de cada quatre municipis de la província de València, que no reben cap inversió en els pressupostos de la Generalitat per a 2020", la qual cosa suposa que "el 71%, 188 localitats de la província, no van a rebre un euro d'inversió". "Puig no solament és un mal pagador que asfixia als ajuntaments, sinó que a més no compleix i els castiga", ha censurat, sumat al fet que "el 73% d'inversions de les altres 78 poblacions ja estaven pressupostades en 2019, la qual cosa evidencia que no saben gestionar".

També ha alertat de l'increment del 5% dels impostos en 2020 per als valencians, 234 milions d'euros més: "Mentre la inversió cau un 4,35%, els impostos creixen per a destinar-los a més plantilles, alts càrrecs i 'enxufats'. A aquesta pujada autonòmica d'impostos caldrà sumar les conseqüències dels pactes de Sánchez. Posar més pedres en les butxaques de les famílies, dels autònoms i de les empreses no ajuda al fet que la Comunitat puga avançar".

"Si 2019 ha sigut l'any de la frenada, 2020 va a ser l'any de la marxa arrere, amb el fre constant a les inversions en els pressupostos, les retallades injustificades i l'asfíxia econòmica", ha augurat, ja que creu que "a la Comunitat li esperen retallades, impagament, deute i dèficit per la pèssima gestió del Botànic juntament amb la gestió del govern ostatge de secessionistes i populistes, amb cadascun tirant d'un costat de la manta, que deixarà la ciutadania a la intempèrie que patirà eixe estira-i-arronsa".

Com a exemples, ha enumerat projectes a València que "fa cinc anys eren urgents pels propis 'botànicos', seguixen oblidats i tampoc en 2020 els van a complir", com la construcció d'un centre en la vella Fe, la reforma estructural de l'Hospital Clínic, la reforma paralitzada del TSJCV, el Tren de la Costa, la línia 10 de Metrovalencia o mesures per a salvaguardar l'Albufera amb "Puig fent-se hui fotos allí sense fer res en quatre anys", a més de les reformes en centres de salut o "col·legis promesos que se n'anaven a reformar i mai acaben d'acabar-se".