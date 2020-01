Inhabilitadas dos dentistas por dañar gravemente la boca de una paciente al colocar cinco implantes

El Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza ha condenado a seis meses de inhabilitación a dos dentistas por imprudencia profesional grave al colocar cinco implantes fuera de la encía a una paciente, a la que provocaron severos daños, en una clínica de la capital aragonesa.

Además de la imposibilidad para ejercer su profesión durante medio año, las condenadas, Saida C. A. y Stephani S. B., deberán pagar sendas multas de 1.080 euros, indemnizar a la paciente con 2.800 y correr con las costas procesales, según explica Heraldo de Aragón.

Fueron los abogados de la denunciante quienes convencieron a la magistrada de la mala praxis de las dos odontólogas, dado que la Fiscalía no veía existencia de delito.

La jueza ha declarado también responsable civil subsidiaria a la clínica Zaragoza Proyecto Odontológico, donde trabajaban las dos dentistas. La sentencia no es firme y cabe recurso ante la Audiencia Provincial de la capital aragonesa. De hecho, la acusación particular ya ha anunciado que impugnará el fallo, por no considerar probados ni las secuelas ni los daños morales, por los que reclamaba 35.000 euros.

La intervención le ha "arruinado" la vida

En cuanto a los hechos probados, las odontólogas extrajeron dos colmillos a la paciente y le colocaron cinco implantes en la parte superior de la boca que acabaron perforando la encía de la mujer. La denunciante hacía tiempo que había perdido varias piezas dentales y la sentencia recoge que las dos condenadas no solicitaron las pruebas pertinentes para comprobar si existía hueso y espacio suficiente para la intervención realizada.

Durante el juicio, la mujer aseguró que esta intervención le ha "arruinado" la vida y que, además de sufrir un "dolor insoportable" durante el proceso, ha sufrido un gran perjuicio estético que no le permite trabajar ni comer ni dormir con normalidad.