Mañueco reconoce que podría presentar el presupuesto con unas estimaciones pero defiende que merece la pena esperar

Dicho esto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido que "merece la pena esperar" aunque haya que empezar el año con los presupuestos prorrogados, como ha ocurrido.

"Tenemos avanzado el trabajo y estamos pendientes de la formación de Gobierno y de una posible aprobación de presupuestos del Estado antes de cerrar los de la Comunidad", ha explicado el presidente en una entrevista a la agencia Europa Press con motivo del año que hoy empieza.

El presidente de la Junta no ha dudado al asegurar que, a pesar de la segunda prórroga presupuestaria consecutiva, la calidad de los servicios públicos y el buen funcionamiento de la Comunidad "están garantizados".

"Tenemos avanzados los trámites y los trabajos para la elaboración del presupuesto para 2020 orientado a cumplir el acuerdo y los objetivos del Gobierno, aunque estamos pendiente de conocer algunas cifras que dependen del Estado, como los ingresos a cuenta procedentes del Estado", ha reiterado Fernández Mañueco que ha aprovechado la ocasión para volver a reclamar al Gobierno de la nación los 142 millones de euros que debe a Castilla y León en concepto de IVA.

En clave nacional y preguntado sobre la posible reforma del modelo de financiación autonómica, ha recordado que el pasado mes de agosto escribió una carta al presidente del Gobierno, ahora en funciones, Pedro Sánchez, a la que, según ha lamentado, no ha recibido respuesta.

"Se lo he dicho por teléfono cuando me llamó y seguiré insistiendo porque es necesario que las comunidades contemos con un nuevo modelo de financiación autonómica porque el actual está desfasado y es insuficiente para financiar los servicios públicos de Castilla y León", ha continuado Fernández Mañueco que ha hecho especial hincapié en su exigencia a este respecto: "Tiene que ser una negociación multilateral y no vamos a permitir imposiciones".

Por otro lado y preguntado sobre si comparte la iniciativa de su vicepresidente, Francisco Igea, de Ciudadanos, de modificar la mayoría parlamentaria -establecida por los 'populares' hace dos legislaturas- para poder aprobar el modelo de ordenación del territorio, el presidente ha cargado contra el PSOE por no querer llegar a acuerdos ni a consensos con un "Gobierno transformador basado en un diálogo constructivo y moderado".

"Está instalado -el PSOE de Luis Tudanca- en el no como estrategia política sin pensar en el interés general de las personas de nuestra tierra. Por tanto, hago un nuevo llamamiento al Partido Socialista a sentarse a hablar y a buscar el acuerdo en beneficio de nuestros vecinos. Nuestra mano está siempre tendida en busca del progreso de nuestra Comunidad", ha sentenciado.