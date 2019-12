Consultar el horóscopo de hoy: miércoles 1 de enero de 2020 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 1 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Puede que hoy eches en falta algo relacionado con el deporte o el ejercicio, pero por lo menos, no dejes de dar un buen paseo para equilibrar los excesos de comida o los cambios de hábitos de estos días. Proponte empezar el año saludablemente.

Tauro

No te gusta demasiado hablar de dinero, aunque sueles tener tus cuentas corrientes bien organizadas y lo económico es algo que controlas a rajatabla, pero hoy no te va a quedar más remedio que hacerlo porque alguien pone ese tema sobre la mesa. No discutas.

Géminis

Será una jornada en la que querrás mucha calma y poco ajetreo porque necesitas descansar y no preocuparte de nada por un par de días al menos. Lo conseguirás si te alejas de tus lugares habituales y buscas un paisaje distinto o un paseo por el campo.

Cáncer

Vas a cuidar mucho de alguien que te necesita y eso quizá hoy te de un poco de tristeza porque no podrás hacer otros planes más apetecibles. Pero no debes estar de mal humor por ello. Dentro de poco te espera un viaje o una sorpresa muy agradable.

Leo

Si vas a conducir, extrema las precauciones y si haces cualquier viaje o desplazamiento no dejes de tener todas las seguridades posibles contigo. Es importante hoy que no te despistes y si no has descansado bien, mejor déjalo para mañana.

Virgo

No creas que porque nadie lo sepa puedes hacer algo que no es demasiado correcto en una relación que mantienes con alguien y que no está demasiado clara. Es hora de que empieces a clarificar toda esa situación, y hoy tendrás tiempo de pensar en ello.

Libra

Ojo hoy con las redes sociales porque en ellas puede haber mucho de bueno y servir para unir a las personas o todo lo contrario. No dejes que te engañe una foto o un comentario que parece lo que no es. Si tienes dudas sobre alguien, pregunta directamente a esa persona.

Escorpio

Hay ciertas rutinas de este día que te gustan mucho y hoy vas a saber guardar todas esas tradiciones y vas a disfrutar de ellas. Las charlas con amigos o familia serán bastante agradables y te sentirás con comodidad en cualquier parte.

Sagitario

Si has tenido una pequeña discusión con un familiar hace unos días o ha surgido un enfrentamiento, hoy puedes solucionarlo si crees que ha sido culpa tuya. Si por el contrario crees que ha sido la otra persona la culpable, debes perdonarla cuanta antes.

Capricornio

Vas a empezar a pensar hoy en ciertos compromisos profesionales que tendrás la semana que viene y quizá hasta puedas dedicarles un tiempo de preparación. Pero también es importante que descanses más mental y físicamente.

Acuario

Aprovecha hoy la oportunidad de pasar una tarde tranquila en casa o dedicare a alguna actividad cultural o de ocio que te traiga buen humor. No exijas demasiado a los demás si no les apetece salir, aprender a estar solo es un ejercicio que merece la pena.

Piscis

Alguien te cuenta hoy un hecho que te ayudará a comprender tu entorno con otra perspectiva. Te vas a interesar por analizar algo del pasado que es muy útil para tu presente. Se avecina un viaje interesante en el que van a surgir opciones de trabajo.

