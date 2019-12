Cenando sola en un portal: Minerva Piquero recuerda las primeras Campanadas que ella dio en Antena 3

La presentadora Minerva Piquero recordó en el programa Zapeando, de La Sexta, cómo fueron sus primeras Campanadas en Antena 3, que también fueron las primeras de la cadena, el 31 de diciembre de 1991, hace ya 28 años.

Con su inconfundible sonrisa y de muy buen humor Piquero aseguraba sobre su designación contó que "eso fue clarísimamente a dedo, me llamaron de dirección y me dijeron 'tú das las campanadas'".

Antiguamente el despliegue no era el que se hace hoy. "Me fui por la tarde a ver al relojero y el tío más majo me dejó subir arriba y a las cuatro de la tarde hizo una prueba para mí para que viera cómo sonaban los cuartos y las campanadas, para que no me equivocara, con lo cual hubo un lío en la plaza porque la gente no sabía por qué estaban tocando las campandas", rememoraba la presentadora, pues aquel año el reloj estaba roto y hasta las seis de la tarde no se supo que estaba definitivamente arreglado.

"Llegué en taxi, estaba solita, llegué a la Puerta del Sol y me compré unos rollitos de primavera en un chino que había en la esquina y cené yo sola sentada en la escalera del portal hasta que llegó el cámara, cuando subimos arriba", contaba la presentadora.

"No tenía guión, porque un par de horas antes un directivo de la cadena me dijo 'esto es una mierda, vamos a romperlo, es muy machista, tú improvisa'", reveló Piquero ante el asombro de la mesa de colaboradores de Zapeando, que la escuchaban con atención.

"Estábamos sólo el cámara y yo, diez minutos ahí, sin guión", reiteraba la profesional, que además aseguró que se maquillá "sola en la escalera, llevaba la chaqueta en una bolsa".

Una chaqueta de Valentino que le habían prestado, pero bajo mucha presión, pues le dijeron "que no se caiga ni una lentejuela, que la pagas" y su sueldo de presentadora "no daba para eso".

Además, ella debía conectar con Bertín Osborne, que hacía el especial de Nochevieja, pero "Bertín iba a su bola, tenía que darle el pie y el pasaba de mí, yo ahí venga a darle el pie".

"Tenía 21 añitos y ahí estaba a la buena de Dios" resumió y con optimismo acabó diciendo que "eso que me llevo de anécdota y experiencia".