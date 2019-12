Casado confia que l'Advocacia de l'Estat "no sucumbisca" a les "pressions" sobre la situació de Junqueras

Casado ha recordat que l'Advocacia té fins al dia 3 gener per a pronunciar-se sobre la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que ha sentenciat que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, a la presó per la sentència del procés, comptava amb immunitat parlamentària des de les eleccions europees.

Segons ha indicat en una visita a Almoradí (Alacant), localitat afectada per la DANA del setembre passat, "el problema és que l'Advocacia és un cos jeràrquicament depenent del senyor (Pedro) Sánchez", del qui ha apuntat que en una entrevista va afirmar que la Fiscalia General de l'Estat "també". "Jo ho negue; la Fiscalia és un òrgan independent, però l'Advocacia de l'Estat sí depèn del Govern", ha recalcat.

No obstant açò, s'ha mostrat "convençut" que el cos d'Advocats de l'Estat, "que és prestigiós, independent i que està a favor dels interessos nacionals, no sucumbisca a eixes pressions" i confia que es dedique a "perseguir els delinqüents" com els "condemnats pel Tribunal Suprem i com reclamats per la Justícia en ser pròfugs", en referència a Junqueras i Carles Puigdemont, que han de "pagar pels seus greus delictes".