Rocío Flores acaba el año envuelta en una presunta estafa y como posible concursante de 'Supervivientes'

Sin lugar a dudas, uno de los nombres propios de este 2019 que ya acaba es el de Rocío Flores Carrasco. La nieta de Rocío Jurado se ha revelado como un auténtico torrente televisivo y su escalada mediática ha ido a favor de su padre, Antonio David, cuya defensa llevó a cabo con uñas y dientes en GH VIP 7.

Sin embargo, parece que su 2020 va a empezar con una de cal y otra de arena, en lo que podría ser su confirmación como uno de los rostros más populares de Mediaset o, al contrario, un ostracismo debido a ciertos problemas profesionales.

Por un lado está su más que posible participación en la próxima edición de Supervivientes, donde todas las quinielas dan por hecho que participará dado que cumple punto por punto los requisitos básicos: daría juego, está disponible, quiere ir, cuenta con el favor del público, se está haciendo indispensable, sabe debatir...

Si el plató de GH VIP 7 fue su bautismo, la experiencia en Honduras podría ser perfectamente su confirmación en la esfera de Telencinco, donde se sometería quizá a su reto más extremo y donde se ha llegado a filtrar que cobraría un nada desdeñable caché: 30.000 euros por cada semana que pase en la isla.

Eso sí, a su padre no le hace en absoluto gracia esta idea. "A mi hija, desde que cumplió la mayoría de edad, tanto Gran Hermano como Supervivientes le han hecho ofertas para que fuera. Ella sí es una fan de Supervivientes, le encanta el realityy siempre lo hemos hablado", ha confesado el ex Guardia Civil.

"Me decía que quería ir. Yo no es que me haya negado. Ella, con la edad que tiene, ya es complemente independiente (…). Yo sí que le daba mi opinión, que siempre ha sido la misma. Le decía que no, que no hiciera nada de esto", revela sus palabras el exmarido de Rocío Carrasco.

"A partir de aquí, supongo que este año también la habrán llamado para que fuera. Ella sabe mi postura, se la he explicado, pero ella ya es mayor y puede hacer lo que quiera", aseveró su progenitor sobre Rocío Flores, quien, sin embargo, tiene ahora mismo otro importante frente abierto.

De sobra es sabido que la colaboradora compagina su trabajo en los platós con su negocio particular. Amén de ser influencer, la joven ejerce como nutricionista desde casa, ayudando sobre todo a mujeres a cumplir una serie de objetivos de alimentación saludable.

Sin embargo, tal y como desveló el programa Viva la vida, Rocío Flores podría estar siendo víctima de una estafa por una empresa en un presunto caso de fraude piramidal que ya ha sido denunciada por el mismo delito en otros países.