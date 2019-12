Omar Montes echa de su casa a 'la mujer franquista' tras meterse con la religión islámica en 'Ven a cenar conmigo'

Omar Montes protagonizó este jueves una tensa bronca con Pilar Gutierrez en Ven a cenar conmigo. El cantante, que fue el anfitrión de esta entrega, expulsó de su casa a la concursante por meterse con la religión islámica.

Durante la cena la comensal le preguntó a Montes sobre sus orígenes: "¿Sois muy tradicionales los árabes, no?", le dijo, a lo que este respondió que es "gitano moro": "Yo soy más moderno", aclaró conteniendo su enfado.

De esta manera, la mujer más franquista de España (tal y como se define ella) apuntó que el Corán anima a "matar a los infieles": "Mira en Siria todo lo que han hecho, se ha cargado a todos los infieles", recriminó.

"Eso no es el Corán. Estás faltando el respeto a mis orígenes y a mi pueblo. No puedes juzgar a todos los musulmanes por igual", se defendió el anfitrión, que decidió echar de su casa a Gutierrez: "¿Sabes qué? Te vas a ir de mi casa", le exigió, a lo que esta obedeció ante los comensales anónimos, Pepe y Eva.

Montes opinó que la concursante le había "jodido la cena", generando un ambiente de tensión que se mantuvo durante toda la velada: "Yo me lo he currado mucho para que venga esta a darme la vida mártir", se quejó el artista, que había cocinado unas recetas típicas de su abuela.

El exnovio de Isa P dijo que no quería "volver a ver en su vida a esta persona" y que no se puede "tirar una piedra así y que después no pase nada", lo que sus compañeros comprendieron durante la conversación que se entabló tras la ausencia de la invitada.