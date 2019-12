Puig, sobre el discurs del rei: "Ha parlat de diàleg i això és un element clau"

Puig s'ha pronunciat en aquests termes durant una visita al centre de salut de Morella (Castelló) en ser preguntat per la valoració del missatge de Felip VI, del que ha dit que "va empatitzar amb la realitat de la societat espanyola", en un discurs en el qual "busca un enteniment i això és fonamental, el diàleg per a l'enteniment".

Segons el parer de Puig, "en aquest país hi ha diferències, però volem viure junts i el propi reconeixement de nacionalitats i regions és una part d'entendre que Espanya és plural i diversa". "Qui pense que és homogènia i que la solució és la recentralització, s'equivoca", ha advertit, i ha subratllat que, en la seua opinió, "el discurs del rei anava pel reconeixement constitucional en profunditat del que és Espanya".

D'un altre costat, ha qualificat de "molt interessant" el plantejament de Felip VI sobre la qüestió tecnològica i la possible escletxa de desigualtat que pot crear. Per a Puig, "és fonamental que la revolució tecnològica, que ja està ací, no deixe com a conseqüència persones en major exclusió social".

"Ha de ser una revolució industrial, la quarta, inclusiva i que totes les persones tinguen el seu espai en aquest món que passa per la tecnologia i la societat del coneixement", ha dit, per a afegir que el rei "en açò va fer referència al fet que és molt important que Espanya estiga cohesionada territorialment i socialment des de la llibertat de cada persona".