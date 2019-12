El PP califica de "despropósito" que Ciudadanos permita la aprobación de las cuentas

"Permitir que estos presupuestos sean los que vayamos a sufrir los asturianos es un despropósito que cada uno deberá explicar a sus votantes", ha dicho Mallada en su intervención, en un mensaje dirigido a Ciudadanos y a Pumares, que han terminado absteniéndose y no han respaldado al PP.

"Sus votantes deberían replantearse si se sienten representados", ha añadido la portavoz 'popular'. Las enmiendas de totalidad de PP y Vox han sido rechazados con el voto conjunto de PSOE, Podemos e IU. Ciudadanos y Pumares se han abstenido. Una vez superado este trámite, las cantidades globales quedan fijadas y se puede entender que el presupuesto está aprobado, sin perjuicio de que puedan realizarse enmiendas parciales.

Ha acusado Mallada a Ciudadanos de "aliarse" con el socialismo para "frenar un proyecto de futuro para Asturias". Ha vaticinado que con la aprobación del presupuesto de 2020 supone el comienzo del "declive" para el presidente de Asturias, Adrián Barbón, así como el "hundimiento" de Ciudadanos y Foro.

Mallada ha justificado su enmienda a la totalidad, que finalmente fue rechazada, porque ha afirmado que las cuentas no suponen riqueza ni desarrollo económico para Asturias.

"No es casualidad que el sector privado asturiano haya perdido 46.100 empleos en una década, un 20% del total, y que presentemos la tasa de actividad más baja de España. Además hemos registrado la mayor caída interanual en el número de autónomos", ha dicho, lamentando la "continuidad" que a su juicio suponen las cuentas para 2020.

En el debate se ha referido al reciente vídeo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) que pone el acento sobre carencias de conectividad en Asturias, algo que dificultaría inversiones. "Poner de manifiesto la nefasta situación de Asturias no es hacer daño a la región, los que hacen daño a la región son los gobiernos que no saben lo que se traen entre manos", ha criticado, dirigiéndose a los socialistas, a quienes ha acusado de abogar por las "mismas fórmulas de siempre".

También Vox ha presentado una enmienda a la totalidad que solicitaba la devolución de los presupestos. Su portavoz, Ignacio Blanco, ha cargado contra el gobierno de Barbón por excluirles de la negociación sobre el proyecto. "Es sectarismo", ha comentado.

En los dos momentos que tomó la palabra Blanco en el debate de este jueves, Barbón se ausentó del hemiciclo. Volvió cuando el portavoz de Vox había terminado.

Ese hecho no pasó desapercibido para Blanco, quien reprochó a Barbón su actitud. "Disfrute del café, señor Presidente; seguramente estará mejor allí que aquí", le dijo a Barbón al comienzo de su segunda intervención, cuando vio que el mandatario asturiano volvía a austentarse.

En cuando al fondo de la enmienda a la totalidad, Blanco la ha justificado señalando el a su juicio desmesurado gasto corriente y la poca inversión. Al igual que el PP, también criticó a Ciudadanos por "blanquear" unos presupuestos "nefastos".

ENMIENDAS PARCIALES

Tras esta primera votación presupuestaria relativa a las enmiendas calificadas de totalidad, los 'populares' registrarán casi 100 enmiendas parciales "por responsabilidad" mientras Vox lo descarta para "no maquillar un cadáver político".

Así lo han expresado los portavoces de ambas formaciones en declaraciones a los medios al término de la sesión de este jueves. Las enmiendas parciales se votarán el próximo lunes, día 30, y con ello se dará por finalizado el trámite parlamentario de las cuentas de 2020, que entrarán en vigor el 1 de enero.

Teresa Mallada ha incidido en que Asturias "no se merece un presupuesto mediocre", afeando al Gobierno de Adrián Barbón que haya preferido negociar con los partidos "facilones" en lugar del PP.

Además, ha anunciado que el PP registrará cerca de 100 enmiendas parciales. "Un grupo parlamentario que quiere gobernar Asturias tiene como responsabilidad utilizar todas las herramientas que tiene en su mano para cambiar este mal presupuesto", ha dicho.

Por su parte, Ignacio Blanco (Vox) sostiene que no presentará enmiendas parciales para "no maquillar un cadáver político". "A diferencia de Ciudadanos y parte de Foro, no vamos a darle brillo a un cadáver", apuntilla.