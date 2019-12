Gómez (PSPV) sobre la relació en el Rialto: "València ha de servir d'exemple per a la Generalitat"

Gómez s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans en una visita a les obres de reurbanització de la zona zero del Cabanyal, en ser preguntada per la relació en l'equip de govern de l'Ajuntament de València, després de les discrepàncies sorgides entorn de l'ampliació del Port i les alcadies pedànies.

"Estem contents perquè, al final, hem pogut llimar alguna desavinença i disparitat d'opinió que havíem tingut", ha dit sobre aquestes dos qüestions, que considera que han servit per a tancar el 2019 "de bona forma per a poder entrar al 2020 amb bon peu, amb govern més cohesionat, més unit".

Per a Gómez, quan es parla de qüestions relacionades amb la gestió "no passa res" per que es vegen les coses "de forma diferent". "L'esforç es veu quan busques punts en comú com va ocórrer en el cas del Port, en el qual hem arribat a una postura única", ha dit en relació a l'acord aconseguit en el ple del passat dijous amb Compromís perquè "sota criteris tècnics" s'avalue "la necessitat d'una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA)" per a dur a terme o no l'ampliació del port.

Per açò, al seu juí, "València ha de servir d'exemple per a la resta d'institucions i per a la Generalitat, perquè en temes amb punts de partida diferents es busquen postures comunes i hem aconseguit PSPV i Compromís tindre un punt comú sobre l'ampliació del Port".

Així mateix, s'ha mostrat "molt contenta per l'esforç de parlar i dialogar fins a buscar solució pel que fa als equilibris en el govern", en el cas de les alcaldies pedànies. En aquest cas, la discrepància es va solucionar després que l'alcalde, Joan Ribó (Compromís), haja decidit cedir els quatre anys de l'alcaldia de Benimàmet al PSPV, en detriment de la coalició, a més de la del Perellonet.

Segons Gómez, açò ha fet que el Rialto vaja a tancar el 2019 "de bona forma per a poder entrar al 2020 amb bon peu, amb un govern més cohesionat, més unit, i que entén que és un govern de dos, on les dos parts han de tindre representació concorde al que aporta".

Així, ha defès que el PSPV està dins del govern del Rialto "perquè estem compromesos amb la ciutat i el govern de coalició" i "com a contrapart ha d'haver-hi un repartiment equilibrat de responsabilitats i espais polítics". "Tot açò es va entendre i podem dir al final que anem a començar el 2020 amb molt bon peu, amb un govern més fort i més cohesionat", ha insistit.

POSICIÓ DEL PP

En aquesta línia, ha incidit en la "reflexió" que en un govern de coalició "les dos formacions poden discrepar i estar en punts diferents però l'important és que arriben a un acord". En aquest punt, ha qualificat de "molt lamentable" que l'oposició en el consistori "només faça del seu projecte polític intentar trencar al govern".