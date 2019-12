PP de Álava pide la comparecencia de Ramiro González para que explique "por qué se ha protegido a los corruptos del PNV"

En un comunicado, el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha explicado que han pedido su comparecencia, ya que consideran que el diputado general "está escondido y no da la cara" tras la sentencia del 'Caso De Miguel', por el que varios exdirigentes del PNV han sido condenados por organizar una red de cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión irregular de contratos públicos.

Según Oyarzabal, con esta solicitud de comparecencia, el PP quiere "preguntarle personalmente por qué se ha protegido a loscorruptos y por qué las instituciones del PNV siguen trabajando con empresas relacionadas con esa trama corrupta".

"IMPRESENTABLE"

"Es impresentable que, ante un caso de corrupción tan grave que afecta a cargos del PNV en la Diputación, en Ayuntamientos, en el Gobierno Vasco, el máximo dirigente de la Diputación todavía no haya hecho declaraciones, el PNV alavés está desaparecido, están escondidos, no dan explicaciones y no asumen responsabilidades", ha insistido.

Oyarzabal ha afirmado que "la mayor parte de los que hoy están en el PNV de la Diputación y del partido eran compañeros de los condenados" y ha exigido "explicaciones urgentes y exhaustivas, teniendo en cuenta que la sentencia ha confirmado que eran prácticas habituales".