Millán Salcedo sorprende con su confesión: "Nunca he tenido pareja"

"No he tenido pareja nunca". Con esta sentencia, el cómico Millán Salcedo ha normalizado la situación sentimental que rige su vida y lo ha hecho en plena cena navideña de Mi casa es la tuya, de Telecinco.

Así, cuando Bertín Osborne –el anfitrión y conductor de este programa televisivo– ha empezado a preguntar sobre el amor y Ainhoa Arteta, Rappel, Santi Millán, India Martínez y Paz Padilla han comenzado a contar sus experiencias en este terreno, el cómico de Martes y treceha considerado oportuno hablar de su realidad –y la de tantas otras personas–.

Puede que no contara con la reacción de sorpresa de los asistentes a la cena, quienes, lejos de dejar pasar el tema, han querido averiguar si era una decisión que él hubiese tomado o si su soltería venía impuesta por su modo de vida. "Puede ser porque me he enamorado de mi profesión", ha alegado Salcedo cuando Paz Padilla ha intentado averiguar si nunca había sentido la "pasión" de desear estar con alguien a cada minuto. "Tenía que estar 24 horas inventándome cosas para Martes y trece", ha explicado el cómico que, además, ha querido dejar claro que tampoco nadie le ha hecho "tilín".

Su propósito de 2020

Aunque Millán Salcedo ha hecho hincapié en que no tener pareja no es ningún hecho dramático, sí que ha reconocido que, de cara a 2020, le gustaría encontrar a alguien con quien disfrutar del resto de su vida. "Me empiezo a sentir un poquito nostálgico", ha aventurado el cómico, quien este año ha estado gravemente enfermo, asegurando que le asusta que la soledad pueda atacarle ahora que se plantea irse alejando de la profesión a la que ha dedicado su vida entera. Una confesión íntima y muy sincera que ha dejado sorprendidos a todos sus compañeros de cena y, posiblemente, a los espectadores que disfrutaban de la velada desde sus hogares.