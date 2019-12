Consultar el horóscopo de hoy: martes 24 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 24 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Recibes todo el ajetreo del día y de la noche con toda la tranquilidad posible y procuras poner una sonrisa incluso si hay algo que te molesta y no es de tu agrado. Es la mejor actitud que puedes tener para poner freno a lo negativo y no llevarte disgustos.

Tauro

Tendrás muchas responsabilidades en el trabajo, pero las cumplirás a satisfacción de todos. Tampoco será un mal día para las relaciones personales, procura que si no tienes mucho tiempo, sean de calidad. Planea la noche con suficiente antelación.

Géminis

A pesar de que no es lo que más te gusta, estarás con la familia política y eso te hace también observar algunas actitudes que en el fondo te divierten. En cualquier caso, tu empatía no faltará a la cita. Cuando estés a solas y en confianza, te reirás.

Cáncer

Es posible que no puedas solucionarlo antes y tengas que hacer un viaje hoy para un tema que está relacionado con la familia. No lo dejes para última hora, sal pronto y vigila para que sea más placer que una obligación. Así lo disfrutarás.

Leo

Aunque no lo creas, ceder en algunos momentos puede suponer una victoria a largo plazo que ahora no alcanzas a ver. Si ves venir un nubarrón por parte de familiares o amigos, deja que hagan lo que desean y no discutas. Será lo más inteligente, ya lo comprobarás.

Virgo

Quizá estés un poco susceptible con la pareja porque crees que no te está haciendo mucho caso y que se vuelca más en otros puntos de afecto. No es hoy el día indicado para hablar del tema. Déjalo pasar y ya verás como algo cambia muy pronto.

Libra

Vas a descubrir a alguien que conoces muy por encima y que te sorprenderá gratamente en una conversación muy agradable con muchos puntos de vista en común. En general, será una jornada muy entretenida. Te acabará gustando un lugar nuevo que al principio no te hacía mucha gracia.

Escorpio

Si te empeñas en ser el anfitrión esta noche, después no te quejes del trabajo que has tenido y el cansancio o esfuerzo que supone. Disfruta de lo que haces, alguien te lo va a agradecer mucho. Pero no quieras ser todo el rato el centro de la velada.

Sagitario

Estarás muy animado y acompañado en lo afectivo. Verás a algún amigo o familiar con el que te apetece mucho charlar y con el que podrás explayarte a gusto. Tiempo de descanso y relajación. Disfrutarás y no pensarás en los problemas o dificultades.

Capricornio

Te levantarás con el ánimo algo revuelto, quizá con pocas ganas de hablar con nadie o de exteriorizar tu sentimientos. Pero poco a poco vas a encontrarte mejor y con un talante más acorde con la fiesta a la que finalmente te unirás.

Acuario

Querrás apurar algunas horas en un tema de trabajo antes de salir a dar una vuelta, pero debes pensar que si tienes hijos, lo más importante que tienes que hacer es estar con ellos y disfrutar de ese tiempo. Deja todo lo que puedas para la semana que viene.

Piscis

Verás a una persona con la que te unió mucho hace algún tiempo, pero eso no debe ponerte triste. Al contrario, te alegrarás de cómo son ahora las cosas porque eres mucho más feliz y has olvidado los malos ratos. Vives el presente y eso es lo que más te reconforta.

