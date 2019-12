Intersindical Valenciana denuncia Cabify davant Inspecció de Treball per "vulnerar drets dels treballadors"

El sindicat recorda, en un comunicat, que la setmana passada la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) va presentar en Barcelona una denúncia contra Cabify i Uber confeccionada pel bufet d'advocats Col·lectiu Ronda. Hui, la Intersindical Valenciana ha presentat una altra denúncia a la Inspecció de Treball de València.

Totes aquestes accions "responen la campanya que han iniciat diversos sindicats com la IAC de Catalunya, la basca LAB, la IntersindicalValenciana (IV), la Central Unitària de Treballadores de Galícia (CUT), el SAT d'Andalusia o el Front d'Obrers en Lluita a Madrid (FOL)".

Segons detallen des de l'organització valenciana, la denúncia presentada afecta quatre aspectes de la prestació de servicis establida per Cabify. En primer lloc, "l'existència de jornades que superen àmpliament el límit legal, i que estan establides com a obligatòries per les empreses".

PREVENCIÓ DE RISCOS

També al·leguen "inexistència de mesures de prevenció de riscoslaborals, fonamentalment des de l'òptica dels riscos psicosocials; i l'incompliment de determinats paràmetres de la Llei Orgànica de Protecció de Dades en tant que el telèfon mòbil dels conductors i dels usuaris és conegut per aquells que utilitzen la plataforma".

Finalment, Intersindical Valenciana argumenta que "les empreses denunciades que usen l'aplicació Cabify, imposen als treballadors -concretament als conductors- unes jornades de 60 horessetmanals (distribuïdes en 10 hores diàries al llarg de6 dies de treball, o bé de 12 hores de treball diàries al llarg de 5 dies a la setmana)".

Intersindical Valenciana considera que "la situació laboral dels treballadors i treballadores de totes aquestes empreses que usenaquesta aplicació vulnera el marc normatiu i legal que s'estableix en el Conveni Col·lectiu i en la legislació laboral i de seguretat i salutlaboral aplicables".

El sindicat demana a la Inspecció de Treball que alce lescorresponents actes d'infracció i sanció davant els "incompliments de les empreses, imposant les mesures correctores pertinents".