Ribó defèn el tancament del centre al trànsit en Nadal: "La gent compra quan va passejant"

Així ho ha indicat el primer edil després de visitar la rehabilitació de l'antic edifici de l'Escorxador del Cabanyal, preguntat per les queixes dels comerciants davant els corts de trànsit en el centre de València durant aquestes festes i per les demandes per a ampliar el servici de transport públic.

"La gent quan va amb cotxe no compra. La gent compra quan va passejant, veu els aparadors i entra en les botigues", ha assenyalat Ribó com a "missatge, sobretot, dirigit al xicotet comerç". En aquest sentit, ha considerat que "sempre, tot el que fem perquè la gent puga veure els aparadors, passejar i estar en el carrer és positiu per al comerç".

El responsable municipal ha agregat que "el que enguany s'ha plantejat en la zona centre" per a les festes nadalenques "és una cosa que l'any passat ja es va plantejar aproximadament en la mateixa extensió".

Pel que fa al servici d'autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), Joan Ribó ha exposat que "si hi ha algun problema" s'"intentarà solucionar" i "millorar". No obstant açò, ha apuntat que "en principi, no es creu que siga necessari un reforç de les línies per les dades que tenim".

"Si fera falta, l'EMT se'l plantejaria però en aquests moments no hi ha indicadors que ens diguen que van les línies sobresaturades. No hi ha indicadors d'eixe tipus. Per tant, jo crec que és una mica el temor al canvi", ha agregat respecte als corts de trànsit en el centre pel Nadal.

L'alcalde ha afirmat que eixe "temor" es dona "sempre quan hi ha zones que passen de ser de cotxes a per als vianants". "Hi ha persones a les qui sempre els produeix un cert vertigen", ha declarat, al mateix temps que ha dit que "després, generalment, s'adonen que una zona per als vianants per al comerç és infinitament millor que una gran avinguda amb molts cotxes".

"ANAR ACOSTUMANT-NOS"

Joan Ribó ha manifestat que això s'ha donat "en totes les ciutats" i s'ha "vist a València també". "Hi ha zones en les quals es va protestar perquè es peatonalitzaven i ara, si deixaren de ser per als vianants" hi hauria "enfadaments generalitzats", ha asseverat.

El primer edil ha assegurat que aquests canvis formen part de "un procés, un procés per a anar acostumant-nos a una ciutat on es camine més i es passege més". "És un procés al que cal acostumar-se. Crec que no passa res", ha insistit.