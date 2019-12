El Govern de Castelló suspèn negociacions de pressupostos després de votar Compromís amb l'oposició

Així ho ha anunciat aquest divendres el portaveu de l'equip de govern, Rafa Simó, qui ha indicat que "donades les circumstàncies derivades del ple d'ahir", s'han suspès les reunions sobre pressupostos que mantenien els tres firmants de l'Acord de Fadrell -PSPV, Compromís i Podem-EUPV- en les últimes setmanes.

"Estem en un període de reflexió interna, és necessari que cada grup pense i reflexione, i no és moment de prendre decisions en calenta, sinó ben repensades, definir possibles reestructuracions de govern i cap a on vol anar l'Acord de Fadrell, i això entra en el projecte de pressupostos que volem, ja que volem que siga un document que responga les intencions polítiques de l'Acord de Fadrell", ha afegit.

Simó ha apuntat que qualsevol acord plenari té "conseqüències" i -ha dit- "evidentment que voten coses diferents els tres integrants de l'Acord de Fadrell té unes repercussions", i ha apuntat que així ho van parlar amb Compromís abans del ple d'aquest dijous "per si passava el que finalment va passar".

Així mateix, el portaveu de l'equip de govern ha destacat que s'ha de reunir la comissió de resolució de conflictes que es va acordar quan es va firmar l'Acord de Fadrell "perquè hi ha una crisi dins del govern", i ha afegit que seria "deshonest" per la seua banda "intentar amagar-ho".

CONSENSUAR

A partir d'ací, -ha dit- "caldrà treballar dins d'eixa comissió". "Es tracta de consensuar i veure si és positiu per al govern una possible reestructuració de competències i repensar com ens relacionem en el govern", ha afegit.

"Estem en un moment de reflexió interna, tant a nivell d'Ajuntament com a nivell municipal, doncs a nivell d'agrupació local haurà de dir alguna cosa, i seria massa agosarat per la meua banda dir que volem una cosa o l'altra en aquests moments", ha apuntat Simó.

Preguntat si el PSPV té clar si vol continuar amb el pacte de govern, el portaveu ha insistit que el que està clar és que tots han de reflexionar "sobre les relacions dins de l'Acord de Fadrell en els últims mesos per a definir cap a on se'n va" .

Repecto a si hi hauria possibilitats d'obrir negociacions amb altres partits com a Ciutadans per a aprovar els pressupostos, ha tornat ha recordar que s'està en un moment de "reflexió interna" i no pot manifestar-se sobre qüestions d'aquest tipus.

"És evident que en un govern plural hem de tindre els mecanisme per a poder reconduir, si és possible, les crisis de govern", ha afirmat Simó, qui ha afegit que "cal reflexionar com s'ha arribat fins a ací i cap a on es vol anar".

En qualsevol cas, ha aclarit que el govern executarà l'acord plenari d'aquest dijous, i ha demanat que tots els grups municipals executen també els acords plenaris.