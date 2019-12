Oltra destaca que el Botànic és "l'únic govern autonòmic peninsular que ha aprovat cinc pressupostos seguits"

Així s'ha pronunciat la portaveu del Govern valencià aquest divendres després de la roda de premsa posterior al ple del Consell i després que el ple de Les Corts aprovara aquest dijous amb el suport del Botànic II els Pressupostos de la Generalitat per a 2020, primers de la legislatura i cinquens dins del termini i en la forma escaient des de 2015, i que van suscitar les crítiques de l'oposició (PP, Ciutadans i Vox), que els va qualificar d'"irreals, ficticis" i sorgits amb el "corró" aplicat per l'esquerra.

Enguany, els comptes han sigut aprovats a última hora de la vesprada d'aquest dijous, amb el 'president', Ximo Puig, i la resta de membres del Consell en peus, entre abraçades, somriures i gestos de victòria, i amb aplaudiments també en la bancada de l'esquerra. Han tirat endavant després de dos dies de ple, amb 52 vots a favor, 44 en contra i zero abstencions.

En un any marcat per les successives convocatòries electorals i la inestabilitat política a Espanya, amb un govern central en funcions pràcticament des de l'inici de l'exercici, es va arribar a especular amb la possibilitat de prorrogar els comptes de 2019 en no disposar de referències sobre les previsions d'entrega a compte i liquidacions estatals. No obstant açò, van ser finalment aprovats el 31 d'octubre pel Consell i entregats eixe mateix dia, amb retard respecte al previst, a Les Corts.

Oltra ha celebrat com una "molt bona notícia" l'aprovació d'aquests comptes en el parlament valencià perquè "per al Consell és la ferramenta de treball més important" per a "seguir amb eixes polítiques que posen en el centre a les persones". En aquest sentit, ha citat algunes mesures com la millora de les plantilles de mestres i professors, la supressió de repagaments, l'atenció a persones en situació de dependència, o les polítiques de lluita contra l'emergència climàtica. "Són els eixos principals i senyal d'identitat d'aquest govern", ha emfatitzat.

En aquest punt, ha destacat que el valencià és "l'únic govern autonòmic peninsular que ha aprovat cinc pressupostos i cinc lleis d'acompanyament seguides" i ha defès que açò mostra la "sintonia política, l'estabilitat política i el projecte comú que és el Botànic II amb els quatre partits que estem en el Consell", en referència a PSPV, Compromís, Podem i Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) -encara que aquestes dos últimes formacions van concórrer juntes a les eleccions sota la marca d'Unides Podem-.

"CULTURA DEL DIÀLEG"

Posteriorment, la vicepresidenta de la Generalitat ha reflexionat sobre que, al seu paréixer, açò "evidencia que necessitem probablement assumir col·lectivament la cultura del diàleg i l'enteniment com una cosa que ha vingut per a quedar-se i que les diferències no són sinònim de divisió".

Referent a açò, ha expressat: "És lògic que en governs plurals hi haja diferents mirades sobre una mateixa política i això es dialoga i no genera divisió. Les diferències ens fan créixer i segurament milloren les diferències polítiques".