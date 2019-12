Vox pide la dimisión de la presidenta de la Mancomunidad de la Costa por los vertidos en el litoral

Según ha indicado Vox en una nota de prensa, la petición se produce por su "nefasta gestión" de cuatro años como delegada del Ciclo Integral del Agua y, ahora, al frente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical.

"Se están sucediendo los casos de vertidos, como los últimos en Las Azucenas o Salobreña, lo que denota que algo no funciona y que alguien tiene que asumir su responsabilidad", ha indicado Vox, que ha pedido explicaciones también a la empresa acerca de una auditoría externa que se encargó hace tiempo y cuyas conclusiones se desconocen.

"Queremos saber si no se terminó el trabajo, porque había deficiencias que ocultar, o si existe un informe y no le interesa al ente mancomunado informar a la opinión pública de sus resultados", ha asegurado el concejal no adscrito de Ítrabo y militante de Vox, Antonio Jiménez.

El edil ha hecho hincapié en que "en cualquier caso, María José Sánchez (PSOE) sigue sin dar la cara, a pesar de que no paran de salir a la luz vertidos en toda la comarca de la Costa Tropical".

La formación ha subrayado que hubo un caso este verano en la playa de Salobreña, que supuso la apertura de una investigación del Seprona, y que ahora han aparecido peces muertos en esa misma localidad, en lo que este mismo servicio de la Guardia Civil apunta que podría ser el descarte de un pesquero.