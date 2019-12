Dur colp a la màfia xinesa a València, amb esclaus, tracta i drogues pel mig

És bastant habitual escoltar notícies sobre gegantesques plantacions de marihuana que, un determinat dia, la Policia o la Guàrdia Civil desmantella en un lloc o un altre d'Espanya. Aquest dijous es podria dir que la història es va repetir, però amb importants matisos. “La Policia Nacional assesta un dur colp a la màfia xinesa a la Comunitat Valenciana”, va ser el titular que va llançar aquest cos de seguretat per a informar sobre una nova operació, a la qual van batejar com Delikao.

En efecte, el colp va ser dur: des de febrer d'enguany fins aquest dijous van detindre a ni més ni menys que 81 persones, totes elles involucrades en un farragós i estudiat entramat dedicat sobretot a la producció i exportació de marihuana, però també a altres negocis més tèrbols.

Per als membres d'aquesta organització de mafiosos, que estava dividida en diferents cèl·lules repartides per Espanya, tot girava entorn del cànnabis. Tant és així, que cap dels quals formaven part d'aquest club de delinqüents tenia una altra ocupació més enllà del cultiu i supervisió de les plantacions de maria, que no eren poques.

En un vídeo que va difondre la Policia, es podia observar com dos agents entraven en una nau industrial i, als seus peus, s'obria una marea verda de plantes. Perquè es facen una idea, van descobrir 19 naus com aquesta a València, Castelló, Alacant i Albacete.

En total, albergaven 22.463 plantes, un imperi de la droga il·legal més consumida a nivell europeu. La mà d'obra la posaven les baules més febles de la cadena. Eren 36 ciutadans xinesos i vietnamites que van ser traslladats a Espanya de manera clandestina amb una única fi: el de ser explotats com a esclaus les 24 hores tots els dies de la setmana, sense cap mena de remuneració, sense poder eixir al carrer ni comunicar-se amb l'exterior, habitant a l'interior de les naus industrials en unes condicions higièniques pèssimes. L'operació Delikao va ser per a ells la seua salvació, després que els agents els alliberaren d'aqueixa vida.

Però no van ser els únics. Un grup de 16 dones xineses també estava vivint un calvari sota el sostre d'aquesta màfia. En diferents pisos situats a València, Sedaví, Alzira i Dénia, es veien obligades a prostituir-se. Van arribar a la Península enganyades, perseguint ofertes d'ocupació que van resultar ser falses. Els deutes que van contraure en aqueixa travessia (transport i altres despeses) amb els quals van resultar ser els seus proxenetes, les van lligar a aqueix submón del qual eixir no és gens fàcil. Aïllades de la societat, tancades en habitatges, eren explotades sexualment.

“A qualsevol hora del dia o de la nit, sempre que foren requerides per algun client [...] Tampoc tenien la possibilitat de descartar practicar sexe amb determinats clients i eren amenaçades si incomplien les normes”, va explicar la Policia en el comunicat que va emetre per a donar a conéixer el cas, en el qual desgranava el modus operandi d'aquesta màfia xinesa.

Els agents van descobrir que les cèl·lules que formaven part de la gran estructura estaven relacionades entre si. La seua mateixa manera d'operar les va delatar. Totes elles feien els enviaments a l'exterior a través de la mateixa empresa. Damunt, els seus paquets tenien el mateix pes (10 quilos), el mateix contingut (‘roba’), el mateix tipus d'envàs per a la droga... Una estratègia que els va valdre des de la seua fundació en 2018, permetent-los enviar en aquest temps més de 4 tones de cànnabis principalment al Regne Unit i a Holanda.

Altres casos

Octubre de 2012. Esclata l'operació Emperador. Es descobreix que la màfia xinesa està involucrada en casos de blanqueig de capitals i de frau fiscal, a més de contraban, entre altres delictes.

Octubre de 2017. En el marc de l'operació Shopping es deté a 55 persones en 11 províncies per blanqueig de capitals. L'operació va afectar especialment el polígon de Cobo Calleja, a Fuenlabrada (Madrid).

Maig de 2018 . Cinquanta membres de la màfia xinesa són detinguts a Madrid, Toledo i Ciudad Real pel cultiu a gran escala de marihuana amb destinació a Europa, sobretot a Regne Unit.