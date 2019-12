Crespín acusa al PP de "bloquear" la formación de gobierno

Crespín ha lamentado que los diputados populares por Córdoba "intenten engañar a los cordobeses", ya que "todas esas iniciativas de las que habla el PP no servirán de nada si no se forma Gobierno, no hay nuevos Presupuestos Generales del Estado y no se saca a España de la situación de bloqueo en el que nos encontramos".

"Si en España hay un partido que pone el interés general por encima del partidista ese es el PSOE, que hace tres años fue capaz de abstenerse para que gobernase Rajoy", ha recordado Crespín, que ha añadido en que "eso es ser patriotas, poner a España por encima del partido".

Así, la diputada socialista ha insistido en que "no vamos a consentir que Lorite venga a darnos lecciones de patriotismo, de cómo se defiende a esta tierra y de cómo se pone a nuestra provincia por delante de cualquier otro tipo de interés".

Según Crespín, "extraña mucho ver que los diputados populares se preocupan por nuestra provincia, cuando la pasada semana se aprobó en el Parlamento andaluz un presupuesto que es nefasto para Córdoba y no levantaron la voz a sus propios compañeros de partido para reclamar lo que esta tierra se merece".

La también secretaria de Organización del PSOE cordobés ha añadido que "quizá el problema que tienen los populares en Andalucía es que están sometidos a los dictados de la ultraderecha, "gracias a la cual Moreno Bonilla es presidente del Gobierno andaluz".

"Si alguien debería darle vergüenza es a quien pacta con un partido machista, xenófobo, homófobo y retrógrado con el único objetivo de sentarse en un sillón", ha asegurado.

Por último, Rafi Crespín ha afirmado que "la historia del PSOE en sus 140 años de existencia la escriben sus militantes, sus dirigentes y quienes elecciones tras elecciones cogen la papeleta del puño y la rosa", y ha lamentado que "la historia del PP de Andalucía va a estar ligada para siempre a la extrema derecha".