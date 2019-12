La CEV proposa eliminar l'IAE i l'Impost de Patrimoni i bonificar Successions i Donacions a totes les empreses

El comité executiu i la junta directiva de la CEV han aprovat el document titulat 'Propostes per a una fiscalitat més competitiva (I)', elaborat per la Comissió d'Economia i Fiscalitat, presidida per Laura Vicente, segons ha informat la patronal en un comunicat.

L'informe analitza l'Impost sobre Activitats Econòmiques, l'Impost sobre el Patrimoni, l'Impost sobre Successions i Donacions, i l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i proposa 30 mesures concretes amb les quals es contribuirà a "avançar cap a una economia moderna, dinàmica, competitiva, atractiva per a inversions autòctones i foranes, i amb alts nivells d'ocupació, renda disponible i benestar social".

La Comissió d'Economia i Fiscalitat de la CEV és "conscient del context estructural i conjuntural de l'economia de la Comunitat, de l'encotillament al qual estan sotmeses les arques de la Generalitat i dels ajuntaments, però també és sabedora de la pressió fiscal a la qual estan sotmeses les empreses valencianes, així com de les seues necessitats per a poder seguir avançant en els seus nivells de competitivitat i, així, generar ocupació de qualitat".

Amb l'informe persegueix un triple objectiu: alleugerir la factura fiscal dels agents econòmics que han de seguir generant activitat econòmica i ocupació; equiparar la càrrega tributària a la vigent en altres enclavaments econòmics d'Espanya i del seu entorn per a reduir llastos en la competitivitat; i avançar en seguretat jurídica i predicibilitat, per a reduir la incertesa i incentivar les inversions privades.

La CEV està convençuda que la política fiscal, "a més de proveir dels recursos necessaris per al sosteniment de l'estat del benestar social, ha de contribuir a mantindre una economia dinàmica, competitiva i generadora d'ocupació".

Sosté que "un sistema fiscal autonòmic modern i competitiu és capaç de compensar reduccions en la pressió fiscal amb l'efecte multiplicador que suposa per a la recaptació l'increment de la renda disponible de més agents econòmics amb més capacitat d'inversió i consum: més recaptació amb menor pressió fiscal".