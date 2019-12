PSPV reitera que l'acció promocional amb 'The Guardian' es va fer conforme a llei i Vox estudia anar als tribunals

El diputat socialista en Corts i secretari d'Organització del PSPV, José Muñoz, s'ha pronunciat sobre les informacions al voltant de l'entrevista a Puig publicada en eixe mitjà britànic i ha destacat que es va contractar una acció publicitària que era "positiva" per als interessos valencians en un context de Brexit i davant les relacions econòmiques de la Comunitat Valenciana i el Regne Unit.

Dins d'eixa acció, ha dit, va haver-hi una entrevista al president, que és "el representant de la ciutadania valenciana triat democràticament" i la seua opinió com a tal "és important", per la qual cosa "no ha de ser objecte d'estranyesa".

Muñoz ha subratllat que és la "tònica habitual" veure en mitjans de comunicació accions promocionals amb entrevistes a alcaldes o responsables de mancomunitats i consorcis, per la qual cosa ha incidit: "És una polèmica absolutament estèril i es quedarà, com sempre, en absolutament res".

"Estem molt tranquils, és un més dels atacs contra el president", ha dit, ja que és "el major actiu del Botànic" per a l'oposició."Tranquil·litat absoluta, es va fer tot conforme a llei", ha conclòs.

Per la seua banda, la portaveu de Vox en el parlament autonòmic, Ana Vega, ha apuntat que aquest podria ser, al seu parer, un cas de "presumpta corrupció" pels suposats delictes de "suborn, frau i tràfic d'influències perquè el president és perfectament coneixedor que no pot adjudicar un contracte de 43.000 euros a un contractista que li va regalar una entrevista".

I és que, segons ha dit, "The Report Company -amb qui suposadament es va contractar l'acció promocional- va comprar un espai en 'The Guardian' i després li'l va regalar al president, i posteriorment se li va adjudicar un contracte". "És una qüestió molt greu que els nostres servicis jurídics estan estudiant ja i, si és el cas, que jo pense com a jurista que sí, derivarem a seu judicial".