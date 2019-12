La Diputació de València espera que el Magnànim passe a la Generalitat aquesta legislatura i s'estudia un consorci

A més, ha explicat que s'està treballant per a trobar la millor fórmula jurídica per a fer-ho possible i ha assegurat que una possibilitat podria ser la d'un consorci. "Podria ser una de les formes evidentment, però estem encara estudiant-ho. La que siga més senzilla perquè es faça realitat. Ja es va explorar en el seu moment (un consorci) i funcionava", ha manifestat.

Així s'ha pronunciat la vicepresidenta de la Diputació en una roda de premsa celebrada per a valorar els resultats del Magnànim aquest 2019 i en la qual ha estat acompanyada pel director de l'IAM, Vicent Flor.

Preguntada per la voluntat expressada per Marzà que aquesta institució cultural passe a ser d'àmbit autonòmic, Amigó ha subratllat que "la voluntat del conseller continua en eixa línia" i ha indicat que estan "treballant per a fer-ho possible" perquè "evidentment no és simplement la manifestació de voluntat del conseller i de la Diputació sinó que després cal treballar perquè legalment siga possible".

"A més, el conseller va mostrar la seua predisposició perquè així siga i jo com a responsable del Magnànim treballaré al llarg d'aquesta legislatura per a veure si el 2023 ja és una realitat o abans. A veure si en aquesta legislatura pot ser possible", ha apuntat.

En aquesta línia, ha sostingut que "en aquest cas hi ha moltíssimes qüestions jurídiques que cal tancar" com "la forma en la qual es pot fer o les administracions que poden entrar". "S'està treballant. Des de la Conselleria i des de la Diputació la voluntat és total i estem treballant en eixa línia per a fer-ho possible com més prompte millor", ha emfatitzat.

"TENIM LIMITACIONS PROVINCIALS"

La vicepresidenta de la Diputació ha argumentat que tant per a ella com para Marzà, la IAM "mereix tindre un abast de país i no solament provincial". "Considerem que mereix eixa repercussió, que es poden fer coses ací en la província, però entenem que a Castelló i Alacant els interessaria de la mateixa manera tindre un institut d'estudis com el Magnànim, que podria donar a conéixer moltíssimes coses també en les altres províncies. Tenim eixes limitacions provincials, encara que parega mentida", ha desenvolupat.

En aquest punt, el director del centre d'estudis i investigació ha recordat que el IAM "ja va ser una organització d'àmbit autonòmic, un consorci de Generalitat i Diputació, i va ser dissolta". "Nosaltres treballem amb la idea que som una editorial valenciana, no de la província de València. Quan editem Manuel Molins ens és igual. Intentem no tindre eixa visió reduccionista, sinó més generals", ha comentat.

"A la cultura no se li poden posar límits provincials", ha postil·lat Amigó, que, inquirida per la fórmula que podria servir per a propiciar el canvi de model del Magnànim i si la figura d'un consorci s'està valorant, ha explicat: "Els assessors jurídics ens podrien dir la forma. Podria ser una de les formes, evidentment, però estem encara estudiant-ho. La que siga més senzilla perquè es faça realitat. Ja es va explorar en el seu moment i funcionava".