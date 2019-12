Igea asegura que cambiará la Ley de Ordenación para elimitar la mayoría cualificada si no hay acuerdo con el PSOE

En declaraciones a Europa Press, el también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha explicado que la Junta ya trabaja en una estrategia que se centra en modificar la normativa si no hay acuerdo con los socialistas en base al principio de derecho constitucional sobre el que "un gobierno o una mayoría no puede condicionar el futuro de una medida de otros gobiernos".

"La Ley establece una mayoría que condiciona la acción futura y creemos que eso se puede cambiar en el ámbito legal y vamos a intentarlo", ha aseverado Igea.

El Proyecto de Ley por el que se aprueba el Mapa de Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorios, conocidos como 'mapas rurales', es el último paso para culminar el modelo territorial que inició el anterior Gobierno de la Junta en 2013, una tramitación paralizada por la falta de entendimiento entre el PP y el PSOE en esta materia.

Así, el vicepresidente de la Junta ha insistido en que no se puede dejar a próximos gobiernos "hipotecados" y en este caso la exigencia de una mayoría de dos tercios de representantes en el Parlamento para su aprobación deja al Ejecutivo "hipotecado y sin capacidad de acción".

"Es un asunto muy importante para la Comunidad y no puede permanecer bloqueado sin fin", ha explicado, a lo que ha añadido que en la Junta no se van a quedar "parados" a la espera de que al PSOE se le pase el "berrinche". "Hemos hecho intento de hablar con el PSOE, el PSOE no quiere hablar de nada, pero lo vamos a sacar", ha insistido.

Por último, sobre este asunto, Igea ha asegurado que desde la Junta se ha abierto una ronda de contactos con los alcaldes y ha reiterado su apertura al diálogo por el "progreso de la Comunidad". "El diálogo es una herramienta pero el objetivo es que la comunidad avance", ha concluido.