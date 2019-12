Les treballadores de residències consumeixen un elevat nombre de fàrmacs per a pal·liar dolor muscular, segons un estudi

La responsable de Salut Laboral i Ocupació FSS-CCOO, Irene Álvarez, i el responsable de Salut Laboral de CCOO, José Rodríguez, han sigut els encarregats de traslladar aquest estudi -que arreplega les conclusions de nou grups de discussió i 24 entrevistes en profunditat realitzades en nou ciutats espanyoles- en una roda de premsa en la qual també s'ha presentat la jornada 'Els teus drets, la millor medicina'.

En total, a la Comunitat, al voltant de 15.000 persones es dediquen al sector de la dependència, de les quals més del 90% són dones. I les dades revelen una altra xifra "important", ha comentat Rodríguez: les treballadores de residències de majors es veuen obligades, en moltes ocasions, a un elevat consum de fàrmacs i psicofàrmacs per a pal·liar dolors musculars i rebaixar el nivell d'ansietat.

Aquest consum deriva, en "massa" ocasions, en addiccions que tenen origen laboral. Quant a les formes de consum, els resultats de l'estudi revelen que es tracta d'un policonsum', ja que uns medicaments els porten a prendre uns altres per a pal·liar els efectes dels primers.

Destaquen els analgèsics o antiinflamatoris i els relaxants per a alleujar el dolor muscular, moltes vegades sense ser receptats per un professional. Després sorgeixen els ansiolítics per a tractar l'estrés i l'ansietat i, a més, molts d'aquests fàrmacs impliquen la utilització d'uns altres com per exemple protectors gàstrics per a pal·liar els efectes secundaris dels anteriors.

Rodríguez ha posat un exemple pràctic: "En les residències existeix una gran pressió de temps. Així, cal alçar a 11 persones perquè a les 9 hores han d'estar esmorzant. Açò genera estrés, ansietat i fins a alteracions del somni. A voltes es genera un problema que acaba en depressió. Aquest és el circuit en el qual ens hem trobat", ha puntualitzat.

Així, Rodríguez ha insistit que existeixen dos "problemes" fonamentals que agreugen l'estat de salut d'aquestes treballadores: el primer, les càrregues de treball pels ajustos de plantilles; el segon, la pressió dels temps.

NI ELEMENTS ERGONÒMICS NI ARQUITECTÒNICS

Álvarez ha recordat que les treballadores de residències tracten amb persones amb alts índexs de dependència i "no hi ha elements ergonòmics ni arquitectònics per a evitar lesions musculars". Tampoc hi ha inversió en prevenció de riscos laborals, ha lamentat, i ha agregat que existeix una exposició a productes mediambientals i tòxics.

Per a fer front a aquesta situació, des de CCOO proposen una "més i millor prevenció", ha dit. "És un treball amb una alta exigència física i mental, per la qual cosa haurien d'existir avaluacions de risc, ergonòmiques i també de caràcter psicosocial", ha dit.

En resum, Álvarez ha reclamat: "sensibilització, lluitar per uns ràtios adequats i avaluació de riscos i càrregues de treball". "Els fàrmacs -ha agregat- són un remei que no tracten l'origen del problema. Cal atallar-ho des d'altres perspectives", ha advocat.