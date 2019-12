Edurne se "disfraza" de Jessica Rabbit y calienta las redes en la final de 'Got Talent'

Las miradas se centraron en el pequeño Hugo Molina, quien con su tambor y sus tres años se ha convertido en el ganador más joven de Got Talent a nivel mundial (hasta el Papa quiere conocerle), pero Edurne no decepcionó a sus fans con su look y lo que subió a redes hizo que estas, sin lugar a dudas, se revolucionasen.

La miembro del jurado sacó a relucir su lado más sexy y desenfadado y deslumbró con un vestido rojo brillante y ceñido que resaltaba toda su figura, a lo que se sumaba una abertura lateral y un escote generoso en forma de corazón.

La propia Edurne recordó a muchos usuarios a la cinematográfica y exuberante Jessica Rabbit, cuyo parecido se sumaba con un peinado a lo Veronica Lake (la melena más famosa e imitada del Hollywood Clásico), con el texto de un vídeo que colgó en Instagram.

"Sintiéndome Jessica Rabbit por un día", presumió de estilado y de cuerpo la cantante, que sabía perfectamente la sensación que causaría al reconocerse como la esposa del conejo protagonista de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, aquel personaje que decía la mítica frase "Yo no soy mala... Es que me han dibujado así".

Por motivos obvios, la publicación se llenó de likes (va camino de los 400.000 desde que se publicase durante la final de show de Telecinco), donde los usuarios no dejan de piropear a la artista, así como gente de la farándula que también se han quedado ojipláticos con la cantante, de 33 años.

Desde el influencer Aless Gibaja con un "Mega dress" hasta su compañera Tamara Gorro que aseguraba que la presentadora estaba "increíble" o el rapero Rasel con un "demasiado swag, besitos".

Eso sí, la palma se la ha llevado su novio, el portero David de Gea, a quien no le han hecho falta palabras: en la publicación de Instagram optó por emoticonos de caras con ojos de corazón y, en Twitter, una imagen, que vale más que mil...