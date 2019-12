Alejandro Fernández: "El apellido te exige, tienes una lupa arriba de ti"

Alejandro Fernández está más que cómodo vestido de charro (jinete); en sus conciertos, este traje típico mexicano es un imprescindible. Y como su tierra le tira mucho, ha decidido hacer un nuevo disco, grabado entre Barcelona, Los Ángeles y Nueva York, en el que vuelve a las rancheras. El primer sencillo, Caballero, no deja lugar a dudas.

Hijo del legendario Vicente Fernández, uno de sus vástagos, Alex, se ha erigido en continuador de la saga: los tres cantaron juntos en los Grammy Latinos y pusieron al público en pie. Tocará en noviembre de 2020 en Málaga (19), Bilbao (21), A Coruña (22), Madrid (24), Barcelona (27) y Tenerife (28).

Ha vuelto a los orígenes. Tenía el compromiso con mi público. Siempre he cantado con mariachi, el momento más excitante de los conciertos era cuando salía el mariachi y cuando salía vestido de charro. Quería regresar a grabar la música que me vio nacer musicalmente. Por otro lado, siento que llegaron otros géneros a la industria y parecía que iba a ser pasajero, pero se quedaron por muchos años, y ahorita el público no es que esté cansado, pero siempre quiere cosas nuevas, alternativas. La música mexicana puede ser una muy buena.

¿Tiene nombre el nuevo disco? Todavía no, pero sale el 14 de febrero, no hemos platicado mucho y creo que se va a quedar Caballero.

¿Sería capaz de no cantar canciones de amor? No, no me ubico. Definitivamente, tendría algo que ver con el amor, si no, no podría. De hecho, la música mexicana tiene una particularidad, es una música muy pasional y romántica. Sería imposible.

¿Cuántos trajes de charro tiene? Montones. Que mantenga activos y esté usando ahorita, unos 10, pero en toda mi vida, unos 300. Normalmente, lo que usamos son las botonaduras, cuando ya no tienen uso se quitan y se ponen en otros trajes; los pantalones igual se reusan, se los regalamos a amigos, etc.

alejandro fernández Guadalajara, Jalisco (México), 1971. Cantante. Hijo del legendario cantante de rancheras Vicente Fernández. Empezó a estudiar Arquitectura, pero lo dejó por la música. Tiene dos grammys latinos, entre otros premios. Ha publicado 17 discos de estudio y ha vendido 35 millones de copias. Tiene cinco hijos.

¿El consejo más valioso que le ha dado su padre? Es el que yo les he repetido también a mis hijos. Siempre he tenido como un ejemplo muy grande lo profesional que fue mi padre en llevar su carrera y siempre me dijo que cuando estuviera arriba del escenario lo hiciera con corazón y no tuviera otro interés de por medio.

Su hijo continúa la saga, ¿cómo lo ve? Muy bien. Yo vine a España de vacaciones dos meses y cuando regresé me encontré con la sorpresa de que mi papá le había ayudado a hacer el disco. Me gustó que esté haciendo su carrera; tiene mi apoyo y el de mi padre, sabe que en cualquier momento en el que se atore o tenga algún obstáculo en el camino, está respaldado por nosotros. Pero me gusta que se vaya abriendo camino por su propio pie. De alguna manera va a tener que madurar y encontrarse con problemas de la vida.

¿Cuál es la mayor dificultad a la que se ha enfrentado? El apellido. Aunque te abre muchísimas puertas, al mismo tiempo te exige muchísimo y tienes como una lupa arriba de ti, siempre, viéndote, cualquier cosa.

"David Bisbal y yo teníamos la espinita de poder hacer algo y salió esta canción, ‘Abriré la puerta’. Es un espectáculo"

Hace poco ha cantado con Bisbal. Tenemos muy buena relación. Desde hace mucho tiempo habíamos estado platicando de hacer algunas colaboraciones. De hecho, en algunas presentaciones que había tenido yo en Guadalajara o acá en España habíamos coincidido y él me invitaba para que cantáramos una canción a dueto o para que yo cantara una. Teníamos la espinita de poder hacer algo y salió esta canción, que se llama Abriré la puerta: que es un bolero ranchero, con acompañamiento de música mexicana. Me vino como anillo al dedo, además de poder colaborar con David, que es un espectáculo.

Hay otro español con el que tiene tenía una relación estrecha, Plácido Domingo. ¿Cómo ve lo que le está pasando? Es un tema que no me incumbe. Me sorprendió muchísimo, la verdad. No sé en qué ha parado, pero espero que pronto se pueda solucionar. Mi concepto del señor es impresionante, lo admiro muchísimo. He convivido con él, así que me cuesta trabajo creer... Como artista también te lo puedo decir: somos carne de cañón de muchas personas, hay gente que puede tratar de abusar de tu nombre. Lo único que deseo es que esté bien toda su familia y que lo logre superar.

Usted ha protagonizado titulares que no habría querido ver. ¿Cómo lleva la relación con la prensa? Depende de quién venga. Hay revistas que ni siquiera se toman el tiempo para ver si es verdad la nota que están sacando. Hay mucho periodismo amarillista o rosa, del corazón, donde se dicen muchas estupideces y tonterías, aunque no puedes catalogar a todos los periodistas de esa manera. Llevo muy buena relación con todos. Sabes muy bien cuando te dedicas a esto, sobre todo por la experiencia –porque viví con mi padre la carrera desde muy niño– de qué viene todo esto. Hay veces en que no hacer caso a los chismes o diretes, no salir a dar aclaraciones, le quita peso.

El cantante Alejandro Fernández. UNIVERSAL MUSIC

¿Terminó la carrera de Arquitectura? Me quedé a la mitad. Me hubiera encantado, pero como se me dio la oportunidad de empezar en la música tuve decidir. Tenía muy buen promedio en la escuela y en la universidad. Decidí dejar la universidad, darle a la música su tiempo y si no me iba bien, retomar la escuela.

¿Lee sobre ello? ¿Tiene predilección por algún arquitecto? Leo todo el tiempo. Y además de la música, las inversiones que hago en mi vida son inmobiliarias y me gusta participar en los proyectos. Me gustan muchísimos, pero uno de la escuela que me haya marcado, Barragán, obviamente. Ahorita también hay corrientes nuevas, aunque es una arquitectura como de hace más de cien años que se volvió a retomar.

¿Qué hace cuando no está en modo mariachi? Me gusta pasar el tiempo con la familia, descansar, porque siempre estoy fuera de casa trabajando. Me gusta estar con mis hijos, ir al cine y otras cosas cotidianas: hacer ejercicio, esquiar, estar en la playa, en el rancho, montar a caballo, etc. Actividades al aire libre.

¿Cómo le llega lo que está ocurriendo en Chile, Colombia...? Estamos siempre comunicados. Qué pena que estemos pasando por malos momentos. Además es algo rarísimo, porque está sucediendo al mismo tiempo en todos lados. Me da muchísima pena, ojalá calme la paz.