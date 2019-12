Bonig enlletgeix a Sánchez que utilitze els presidents autonòmics per a "blanquejar que se'n va a asseure amb Bildu"

Davant aquesta situació, ha exigit als barons del PSOE que siguen "valents" i "planten cara" a Sánchez en ronda telefònica amb els presidents autonòmics d'aquest dimarts. En el cas del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), ha criticat que no vaja a fer res per a evitar que la Comunitat Valenciana siga "la moneda de canvi en les negociacions per a formar part dels 'Païssos Catalans'".

Bonig ha urgit així Puig al fet que en la seua conversa amb Sánchez mantinga la postura crítica de socialistes com el president d'Aragó, Javier Lambán, o el de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, i "no faça el que diu (Miquel) Iceta -líder del PSC-, de parlar d'un federalisme que no se sap què és", per a evitar "aquest xantatge i humiliació a tots els espanyols".

Per a la 'popular', "açò recorda a l'època negra d'ETA, quan pegava tirs, matava, assassinava i reclamava una negociació política perquè hi havia un conflicte polític". Ha posat l'accent que "a Catalunya no hi ha un conflicte polític" i ha dubtat de la postura del PSOE, recordant que "en campanya electoral deia que anava a tipificar el referèndum il·legal com a delicte o a canviar la llei audiovisual per a evitar l'apologia al separatisme de Tv3".

"AQUESTA ÉS UNA COMPARSA"

Ara bé, Bonig ha augurat que "lamentablement per als valencians, Puig no va a plantar-li cara a Sánchez" i ha confiat que altres barons "valents" del PSOE atenguen la seua telefonada "per educació i no van a permetre que trenque la unitat d'Espanya que tant ha costat per mantindre's en la poltrona i en la Moncloa". "Açò és una comparsa", ha il·lustrat en declaracions als mitjans en Les Corts.

Ha insistit que Puig deixe clar si pensa que la Comunitat és una nació i "Espanya una nació de nacions com diu Iceta", qui "primer va dir huit, després 16 o 17 i al final van a eixir els de Zamora o Alacant que també són una nació". "No es tracta de canviar el model de finançament o de més inversions, els independentistes catalans volen trencar la sobirania nacional -ha alertat-; eixe és l'estat federal que vol Iceta".

En aquesta línia, ha ratllat a Puig de "capdavantera del federalisme, el simètric i asimètric que tant li agrada" i ha assegurat que està "més ocupat a congratular-se amb Sánchez a Madrid i a arreglar el problema català" que a preocupar-se per la situació de la Comunitat, mentre "creixen les llistes d'espera en sanitat i dependència, no es construeixen col·legis, ha pujat el deute des de 2015, no assumeixen responsabilitats per la gestió de centres de menors o es paguen subvencions en finestreta de 21.600 euros i la Conselleria de Transparència no ho sap, alguna cosa insòlit".

La cap del PPCV ha sostingut, per contra, que "Puig solament està interessat a salvar-se i en no assumir cap tipus de responsabilitat política per les ajudes a les empreses dels seus germans", per al foment del valencià en els mitjans de comunicació, sumat a "les irregularitats en la gestió i el procés de catalanització de la Comunitat, amb À Punt en el mateix camí que Tv3, i les subvencions a associacions catalanistes".

També ha qualificat de "sospitós" que el germà del 'president', Francis Puig, "reba ajudes del Govern català" i li ha advertit que "no val escudar-se en (Vicent) Marzà -conseller d'Educació de Compromís-, que ja no s'amaga" en la política educativa, amb "més de 40 sentències en contra per impedir la llibertat dels pares".

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

Per tot açò, el grup del PP en Les Corts presentarà en el ple d'aquest dijous, 18 de desembre -l'últim de l'actual període de sessions fins a febrer- una declaració institucional perquè el parlament valencià reafirme la seua postura a favor de l'ordre constitucional i la defensa de la democràcia, una cosa que "cap constitucionalista tindrà problemes a recolzar". Si no tira endavant, pretén presentar-ho en forma de proposició no de llei (PNL).

Els 'populars' volen que el PSPV de Ximo Puig deixe clar "si està més prop de Lambán i García-Page o al costat d'Iceta com tot pareix indicar", mentre "ja és coneguda" la postura dels altres partits del govern del Botànic II (Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida).