L'Audiència de València ordena detindre un home que no s'ha presentat el juí per la mort d'un pres

20M EP

L'Audiència Provincial de València ha cursat una ordre per a detindre un home que no s'ha presentat el juí on se n'anava a asseure en la banqueta davant un jurat popular acusat de matar un pres en el centre penitenciari de Picassent, en el qual tots dos es trobaven interns.